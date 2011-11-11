Ofrendas Bachianas en Temas de música

Durante el mes de noviembre el espacio Temas de música hará su particular homenaje a la figura de Johann Sebastian Bach a través de la perspectiva de diferentes autores. “Ofrendas Bachianas: Johann Sebastian y el noble arte de la transcripción” es el título que engloba esta curiosa selección musical de la que podrán disfrutan los sábados y domingos de 15.00 a 16.00 horas, en Radio Clásica, con dirección y presentación de Óscar del Canto.

El grandioso legado olvidado Tal y como ocurrió con muchos compositores del barroco, como Telemann o Hasse, la música de Johann Sebastian Bach cayó durante años en el olvido, debido, fundamentalmente, al brusco cambio que supuso la llegada del Clasicismo. Algunas de sus obras se perdieron, y otras muchas yacían en polvorientas bibliotecas o colecciones personales. Concluyendo ya el periodo clasicista, un joven Felix Mendelssohn hizo renacer la figura del gran compositor alemán, al impulsar el reestreno de La Pasión según San Mateo, 100 años después de su primera aparición en 1729. Poco a poco durante el siglo XIX, la obra y nombre de Johann Sebastian se fueron recuperando y recobrando su importancia. Sin embargo, los recursos estéticos y expresivos propios del Romanticismo con los que adaptaban las composiciones de Bach, desvirtuaban la visión artística del maestro barroco. No sería hasta ya bien entrado el siglo XX, cuando la corriente historicista promovida por músicos como Harnoncourt o Leonhardt, reviviesen el sentido original de la época de Bach.

La nobleza de la transcripción Muchos son los compositores que han querido acercarse a la figura de Bach a través de la transcripción de sus obras, aportando todos ellos su particular visión de lo que podríamos denominar el “Universo Bach”, con arreglos concebidos desde la admiración y el respeto al legado de uno de los más grandes. Considerado aberrante para los más puristas, lo cierto es que el noble arte de la transcripción se desarrolló de manera significativa en los siglos XIX y XX y, debido a la grandiosidad y abundancia de su música, Bach se convirtió en una de las principales referencias para llevar adelante las propuestas compositivas de los más diversos autores.