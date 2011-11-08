Sir Neville Marriner inaugura las Noches del Teatro Real. En el marco de la programación cultural de la Presidencia Polaca del Consejo de la Unión Europea, la I. Culture Orchestra, dirigida por Sir Neville Marriner aterriza en Madrid junto a la virtuosa Arabella Steinbacher como solista para abordar un programa integrado por el Concierto para violín y orquesta núm. 2 de Szymanowski, y sendas obras de Chaikovsky como son su Cuarta Sinfonía en Fa Menor, Op. 36 y El Voyevode, Op. 78. Radio Clásica conectará en directo con el Teatro Real de Madrid el martes 8 de noviembre a las 20.00 horas (19.00 horas en Canarias) para ofrecerles este primer concierto del ciclo Las Noches del Real.

I, Culture Orchestra integra jóvenes músicos de la época postsoviética Un concierto extraordinario que forma parte de la gira que está llevando a cabo la Culture Orchestra por siete capitales europeas: Estocolmo, Kiev, Berlín, Bruselas, Londres, Madrid y Varsovia. Esta joven formación está integrada por músicos de entre 18 y 30 años procedente de países del Este, como Polonia, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán, Georgia, Moldavia y Ucrania, que han trabajado intensamente durante un largo período de residencia en la ciudad polaca de Gdansk, con el apoyo de Instituto Adam Mickiewicz. Estos jóvenes instrumentistas fueron seleccionados en audiciones de alto nivel por un jurado internacional formado por el director Pavel Kotla y solistas procedentes de las más prestigiosas orquestas europeas. El espíritu de la I, Culture Orchestra, sigue el modelo de la Diván Este-Oeste que impulsa Daniel Barenboim en Oriente Medio, pero en este caso, integrando a la primera generación de jóvenes de la era postsoviética, procedentes de países, también jóvenes, que avanzan, tras distintos procesos de transición, hacia la democracia.

Sir Neville Marriner continúa en el podio con 87 años Nacido en 1924, Sir Neville Marriner, con setenta años de actividad musical a sus espaldas, es una de las más prestigiosas, longevas y prolíficas batutas británicas. Una de sus principales iniciativas fue la fundación de la Academy of St. Martin-in-the-Fields en 1959. En su inabarcable currículum, figuran grabaciones míticas de Vivaldi, Haendel, Bach, Mozart, Haydn y Beethoven.