Twittea con nosotros el concierto de Neon Indian en Madrid. ¡Regalamos entradas!
- Será este jueves 10 de noviembre en Teatro Kapital
- Regalamos cuatro entradas dobles para que nos cuentes todo en tu Twitter
- Toma nota y participa: elegiremos a los ganadores este jueves
El Heineken Music Selector presenta a uno de los grupos alternativos más interesantes de los últimos tiempo. Los texanos Neon Indian ofrecen este jueves 10 en el Teatro Kapital de Madrid, un concierto en el que presentarán en directo su segundo disco.
Radio 3 te invita al concierto. A cambio debes convertirte en nuestro twittero oficial y contar a través de tu cuenta de Twitter todo lo que suceda durante el concierto.
¿Cómo conseguir estas entradas?
Es muy fácil conseguir una de las cuatro entradas dobles que regalamos. Te proponemos un camino para lograrlo...
Envía a través de tu cuenta de twitter un mensaje en el que nos digas por qué te gustaría ver a Neon Indian en concierto. Añade en ese mensaje el hashtag #hmsenradio3 y la mención @radio3_rne. Incluye también en tu tuit este enlace: http://bit.ly/uxFCkP.
Debería quedar algo similar a este mensaje:
@radio3_rne Me encantaría ver a Neon Indian para bailar hasta el cansancio #hmsenradio3 http://bit.ly/uxFCkP
Y ya está: premiaremos los mensajes más originales en Twitter se llevarán con las cuatro entradas dobles. Sus autores podrán disfrutar del concierto junto a un acompañante, y además sus tweets, fotos y vídeos serán protagonistas de una crónica especial del evento. ¡Tienes hasta el jueves 10 por la mañana para participar!
NOTA: RTVE.es no puede hacerse cargo de los gastos de desplazamiento hasta el lugar en el que se celebra el concierto.
Neon Indian, gran revelación
Con la necesaria bendición de la web musical Pitchfork, Neon Indian salió a la superficie con un primer disco publicado en 2009. Aquel Pshychic Chasms, no sólo se hizo con el puesto 14 entre los discos revelación del año en la publicación indie. Además, la revista Rolling Stone denominó a Neon Indian como una de las mejores bandas nuevas de 2010.
Desde entonces, el proyecto musical que dirige el mexicano Alan Palomo ha iluminado el panorama de la electrónica con canciones que beben de influencias ochenteras y que se conforman en torno a las máximas del pop: melodías pegadizas, estribillos infalibles y sobre todo esos pequeños grandes detalles que dan valor y creatividad a cada canción.
Hace unas semanas, la banda de Austin publicaba Era Extraña, un nuevo disco en el que la producción lleva su sonido hacia un punto más maduro, mejor logrado. Es este el álbum de consagración, el que demuestra que Neon Indian no es la nueva moda pasajera. Así lo demuestran grandes canciones como "Polish Girl" o "Arcade Blue".