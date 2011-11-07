Twittea con nosotros el concierto de Neon Indian en Madrid. ¡Regalamos entradas!

El Heineken Music Selector presenta a uno de los grupos alternativos más interesantes de los últimos tiempo. Los texanos Neon Indian ofrecen este jueves 10 en el Teatro Kapital de Madrid, un concierto en el que presentarán en directo su segundo disco.

Radio 3 te invita al concierto. A cambio debes convertirte en nuestro twittero oficial y contar a través de tu cuenta de Twitter todo lo que suceda durante el concierto.

¿Cómo conseguir estas entradas? Es muy fácil conseguir una de las cuatro entradas dobles que regalamos. Te proponemos un camino para lograrlo... Envía a través de tu cuenta de twitter un mensaje en el que nos digas por qué te gustaría ver a Neon Indian en concierto. Añade en ese mensaje el hashtag #hmsenradio3 y la mención @radio3_rne. Incluye también en tu tuit este enlace: http://bit.ly/uxFCkP. Debería quedar algo similar a este mensaje: @radio3_rne Me encantaría ver a Neon Indian para bailar hasta el cansancio #hmsenradio3 http://bit.ly/uxFCkP Y ya está: premiaremos los mensajes más originales en Twitter se llevarán con las cuatro entradas dobles. Sus autores podrán disfrutar del concierto junto a un acompañante, y además sus tweets, fotos y vídeos serán protagonistas de una crónica especial del evento. ¡Tienes hasta el jueves 10 por la mañana para participar! NOTA: RTVE.es no puede hacerse cargo de los gastos de desplazamiento hasta el lugar en el que se celebra el concierto.