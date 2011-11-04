'Espacio en blanco' descubre los misterios de Tierra Santa en dos programas especiales

El equipo de Espacio en Blancoha viajado hasta Tierra Santa para realizar un nuevo desafío. Miguel Blanco, presentador y director del programa, desvelará los secretos de un lugar marcado por la fe, los enigmas pasados y las órdenes caballerescas.

Junto a especialistas en historia, religión y antropología, el programa envolverá al oyente en el simbolismo que encierra la tierra donde se aúnan las tres religiones monoteístas más importantes del planeta.

Es todo un recorrido por la Vía Dolorosa, en busca de la tumba de Jesús, ubicada en el Santo Sepulcro; por las cuevas de Qumram para desvelar los secretos de los Manuscritos del Mar Muerto; por las ruinas de Massada, allí donde se inmolaron los zelotes o por la fortaleza templaria de San Juan de Acre y los enigmas de los monjes guerreros.

Por supuesto, el oyente podrá sentirse en el Muro de las Lamentaciones, en los cimientos del antiguo Templo de Salomón, para saber más sobre el misticismo hebreo, y en el castillo de Herodes o el Monte de los Olivos, entre otros lugares cargados de misterio y leyenda.