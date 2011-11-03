El periodista y escritor Fernando Olmeda es nuestro invitado a 'Hoy programa'

Es difícil relatar una carrera tan variada y extensa como la que posee nuestro invitado de la semana a Hoy programa (los lunes de 20.00 a 21.00 horas).

Desde 1982, cuando debutó como periodista de deportes en la cadena SER, ha pasado por diferentes emisoras, ha informado del tráfico y todavía recuerda que fue el primer periodista que llegó a la Plaza de la República Dominicana de Madrid tras uno de los atentados más sangrientos de ETA.

Este lunes, el periodista y escritor Fernando Olmeda es el encargado de poner la música en Radio 3.

El periodista Tras su rodaje en el mundo de la radio, en 1989 integra, junto a Hilario Pino, el primer equipo de los servicios informativos de Telemadrid, el canal de televisión autonómico. En esta cadena permaneció una década dirigiendo programas como 30 minutos, Sucedió en Madrid o De Cibeles a Neptuno. En esta época, y después, escribe artículos y reportajes y dirige espacios televisivos para Univisión, Antena 3 Tv, Paris Match, Rolling Stone, El Mundo o La Mirada. Ficha por Telecinco como presentador de los informativos de fin de semana. Desde hace un par de años factura documeintales y espacios informativos desde NotroTV, algunos emitidos por cultural.es de RTVE. También ha producido una serie de 26 programas para La 2 de TVE sobre el uso del idioma español bajo el título Saca la lengua.