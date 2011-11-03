El periodista y escritor Fernando Olmeda es nuestro invitado a 'Hoy programa'
- Es licenciado en Periodismo y Ciencias Políticas
- Acaba de publicar su sexto libro, Gyenes. El fotógrafo del optimismo
- Escucha otras entregas de Hoy programa en RTVE A la carta
Es difícil relatar una carrera tan variada y extensa como la que posee nuestro invitado de la semana a Hoy programa (los lunes de 20.00 a 21.00 horas).
Desde 1982, cuando debutó como periodista de deportes en la cadena SER, ha pasado por diferentes emisoras, ha informado del tráfico y todavía recuerda que fue el primer periodista que llegó a la Plaza de la República Dominicana de Madrid tras uno de los atentados más sangrientos de ETA.
Este lunes, el periodista y escritor Fernando Olmeda es el encargado de poner la música en Radio 3.
El periodista
Tras su rodaje en el mundo de la radio, en 1989 integra, junto a Hilario Pino, el primer equipo de los servicios informativos de Telemadrid, el canal de televisión autonómico. En esta cadena permaneció una década dirigiendo programas como 30 minutos, Sucedió en Madrid o De Cibeles a Neptuno.
En esta época, y después, escribe artículos y reportajes y dirige espacios televisivos para Univisión, Antena 3 Tv, Paris Match, Rolling Stone, El Mundo o La Mirada. Ficha por Telecinco como presentador de los informativos de fin de semana.
Desde hace un par de años factura documeintales y espacios informativos desde NotroTV, algunos emitidos por cultural.es de RTVE. También ha producido una serie de 26 programas para La 2 de TVE sobre el uso del idioma español bajo el título Saca la lengua.
El escritor
Aparte de sus colaboraciones en libros colectivos o de otros autores, tiene publicados seis libros como autor principal. El último, Gyenes. El fotógrafo del optimismo. Fallecido en 1995, este fotógrafo húngaro-español retrató la vida social española durante más de cincuenta años.
De Franco a Juan Carlos I, de la Duquesa de Alba a Sara Montiel, de Teresa Berganza a Plácido Domingo, de Sofía Loren a Cary Grant, por citar algunos nombres, ningún personaje escapó a su inteligente mirada.
Fernando Olmeda explora la vida de este artista con rigor documental y lo sitúa en el lugar que su contribución a la sociedad de la segunda mitad del Siglo XX merece este apasionado de la cultura española.
Ya contaba en su haber con otro libro biográfico relacionado con la fotografía. En Gerda Taro, fotógrafa de guerra. El periodismo como testigo de la historia (2007), reflexionaba sobre el oficio de reportero de guerra (él mismo lo fue en la de Afganistán) sobre el hilo argumental de la biografía de la compañera sentimental de Robert Capa.
Para Hoy programa, este veterano y riguroso periodista nos conducirá durante una hora por las melodías que le han acompañado en sus numerosas experiencias.