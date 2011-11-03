El Festival de Música Antigua de Xátiva celebra su segunda edición

El Festival de Música Antigua de Xátiva, en Valencia, abre las puertas de su segunda edición con el objetivo de convertirse en un encuentro de referencia en la temporada de otoño. Aprovechando el patrimonio histórico setabense, esta iniciativa presenta una cuidada programación de música barroca articulada en una serie de conciertos y conferencias que tienen lugar los días 4, 5 y 6 de noviembre. Su directora artística, la flautista Mónica Climent, nos presenta la propuesta en un reportaje elaborado por Redacción de Radio Clásica.

Barroco alemán, francés, italiano y español Esta nueva edición del Festival de Música Antigua de Xátiva comienza con la obra de Juan Sebastián Bach, como tutora del estilo barroco. Después, la música francesa de Campra, Charpentier y Rameau, en su vertiente más espiritual, será interpretada a media noche para una audición quieta y recogida tal y como fue concebida. El Vivaldi más festivo vibrará en la Iglesia de Sant Doménec, con un concierto-espectáculo dedicado al carnaval de Venecia. Y por último, el festival se clausura dando vida musical a los lienzos de uno de los hijos de Xátiva con mayor proyección histórica, el pintor José de Ribera.

Doble enfoque pedagógico y multidisciplinar El Festival de Música Antigua de Xátiva sigue una doble estrategia de conciertos y conferencias desarrollando así, una actividad pedagógica y un enfoque multidisciplinar de la música. Debido a ese planteamiento integrador, el Festival de Xátiva busca esos puntos de encuentro entre la música y la pintura, la liturgia, el espectáculo así como otras manifestaciones artísticas. De hecho, buena parte de los conciertos tienen lugar en enclaves del patrimonio arquitectónico de Xátiva como es el convento de Sant Doménec o la Iglesia de Sant Pere, templos de los siglos XIV y XV. Precisamente, es el excepcional valor histórico-artístico de Xátiva, uno de los argumentos que impulsó el embrión de este festival.