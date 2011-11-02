Noel Gallagher también tocará en Barcelona
- Es la segunda fecha que el ex Oasis tiene programada en España
- Noel presentará su disco debut en solitario, HighFlying Birds
La promotora Live Nation ha confirmado que el proyecto Noel Gallagher's High Flying Birds, que lidera el ex Oasis, añade una nueva cita en su paso por España.
Noel, que tocará en Madrid el próximo 26 de noviembre, ofrecerá un concierto en Barcelona el 4 de marzo de 2012 en la sala Razzmatazz.
Las entradas (que en Madrid se agotaron hace tiempo) se pondrán a la venta el próximo miércoles 9.
Debut en solitario
Ésta es la gira de presentación del álbum de debut Noel Gallagher's High Flying Birds, editado con en el propio sello discográfico de Noel, Sour Mash (PIAS/Spain) y que ha alcanzado el número 1 en el Reino Unido.
El mayor de los hermanos Gallagher pasará por Reino Unido y Estados Unidos antes de llegar a nuestro país, que el ex Oasis no visita desde su salida del grupo en 2009.