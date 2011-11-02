Noel Gallagher también tocará en Barcelona

La promotora Live Nation ha confirmado que el proyecto Noel Gallagher's High Flying Birds, que lidera el ex Oasis, añade una nueva cita en su paso por España.

Noel, que tocará en Madrid el próximo 26 de noviembre, ofrecerá un concierto en Barcelona el 4 de marzo de 2012 en la sala Razzmatazz.

Las entradas (que en Madrid se agotaron hace tiempo) se pondrán a la venta el próximo miércoles 9.