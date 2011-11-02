Homenaje a Guinjoan en su 80 aniversario

Dentro de las Series 20/21 del Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), se celebra un concierto homenaje dedicado al compositor Joan Guinjoan organizado por la Sociedad General de Autores y Editores Españoles (SGAE) y la Fundación Autor, contando con la participación del grupo Neopercusión, el Dúo de Piano Puente-Narejos y el acordeonista Iñaki Alberdi. La cita está prevista el jueves 3 de noviembre a las 7 y media de la tarde, en la Sala de Cámara del Auditorio Nacional de Música, de Madrid.

Nacido en Ruidoms (Tarragona), en 1931, Joan Guinjoan es una de las voces más personales de la creación musical de las últimas décadas. A lo largo de su intensa carrera ha sido reconocido con galardones como el Premio Nacional de Música o el Premio Iberoamericano “Tomás Luis de Victoria”, considerado como el “Cervantes de la Música”.

Este año la Orquesta y Coro Nacionales de España le ha otorgado a Joan Guinjoan, su ya tradicional Carta Blanca, que contará con programaciones específicas a partir de febrero de 2012.