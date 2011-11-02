Björk traerá su 'Biophilia' a España
- El concierto será el 22 de junio y al aire libre en Santiago de Compostela
- Es la primera fecha de la gira 2012 de la islandesa en nuestro país
Conociendo el fino gusto de Björk, no es de extrañar que la islandesa haya elegido el monte Gáias, en Santiago de Compostela, para presentar en España el directo de su proyecto multimedia Biophilia.
El 22 de junio, esas 10 nuevas canciones concebidas mediante aplicaciones para iPad sonarán en la recién inaugurada Cidade da Cultura de la capital gallega.
El concierto se celebrará al aire libre, en la plaza exterior de esta Cidade, en un entorno de innovación apto para las últimas creaciones de la pequeña artista con pavor a repetirse.
Una cita con la naturaleza
De momento, no hay más detalles sobre posibles nuevas fechas ni tampoco sobre cómo conseguir las entradas para este evento organizado por la Consejería de Cultura y Turismo de la Xunta de Galicia.
La cita, en la que se inaugurará la Cidade da Cultura como centro para albergar grandes conciertos, servirá como reencuentro de la cantante con el público español, que verá a la islandesa reproducir los sonidos de la naturaleza a través de medios digitales.
Mientras tanto, Björk, que al parecer se recupera de nódulos en las cuerdas vocales, nos ameniza la espera con el videoclip de "Moon":