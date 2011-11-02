Björk traerá su 'Biophilia' a España

Conociendo el fino gusto de Björk, no es de extrañar que la islandesa haya elegido el monte Gáias, en Santiago de Compostela, para presentar en España el directo de su proyecto multimedia Biophilia.

El 22 de junio, esas 10 nuevas canciones concebidas mediante aplicaciones para iPad sonarán en la recién inaugurada Cidade da Cultura de la capital gallega.

El concierto se celebrará al aire libre, en la plaza exterior de esta Cidade, en un entorno de innovación apto para las últimas creaciones de la pequeña artista con pavor a repetirse.