Fabio Biondi dirige El Mesías de Haendel

El Mesías de Haendel, protagoniza la tarde noche del martes en Radio Clásica. A partir de las 20.00 horas (19.00 horas en Canarias) les ofreceremos este oratorio barroco en versión del maestro italiano Fabio Biondi al frente de la Orquesta y Coro de la Comunidad de Madrid, junto con la Joven Orquesta de dicha institución. Una sesión celebrada el pasado mes de abril en los Teatros del Canal de Madrid y que cuenta como solistas con la soprano María Espada, el contratenor David Hansen, el tenor Ferdinand von Bothmer y el bajo Vito Priante.