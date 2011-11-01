Elina Garança interpreta las Canciones de Juventud de Alban Berg

La Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt a las órdenes de Paavo Jaervi protagoniza el concierto que nos llega desde el Festival de Rheingau, Alemania, celebrado el pasado 25 de junio en la Basílica del Monasterio de Eberbach. Dentro del espacio Gran Auditorio, este martes a partir de las 17.00 horas (16.00 horas) podremos escuchar la Sinfonía núm. 5 en sostenido menor de Gustav Maher junto con las Siete Canciones de Juventud de Alban Berg en la voz de la mezzosoprano Elina Garança.