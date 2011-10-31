Pelléas et Mélisande en el Teatro Real

El Teatro Real de Madrid sube el telón de Pelléas et Mélisande, la única ópera creada por el compositor francés Claude Debussy. Una partitura de refinamiento, elegancia y máxima precisión que requiere de una puesta en escena simbólica y onírica a un mismo tiempo. Y para recrear este drama lírico en cinco actos, se han reunido el maestro Sylvain Cambreling a la batuta y Robert Wilson en la dirección escénica. En el foso, la Orquesta Sinfónica de Madrid y sobre el escenario, el Coro Intermezzo y un elenco protagonizado por cantantes de primera fila internacional: la soprano Camilla Tilling, el tenor Yan Beuron y el barítono Laurent Naouri. El conflicto se plantea a partir de un triángulo amoroso formado por Mélisande, su marido, Golaud, y el hermanastro de éste, Pelléas, cuñado y enamorado de la joven. Y como es de esperar, con esta trama argumental, la tragedia está servida...

Un drama onírico en un claro de luna Basada en una obra teatral homónima de Maurice Maeterlinck, Pelléas et Mélisande es un prodigio sinfónico-vocal estrenado en 1902, donde el compositor recrea la poética de la melancolía, penetrando en el claroscuro de la naturaleza humana. Aunque Debussy siempre rechazó el calificativo de “música impresionista”, lo cierto es que gracias a esta ópera, el compositor emprendió una ruptura con las formas tradicionales hasta entonces conocidas: asigna a la orquesta el poder melódico mientras que la voz frasea o recita un texto poético, directo y transparente. De esta manera, música y palabra se intercambian el mensaje de lo implícito. Robert Wilson, director de escena, escenógrafo e iluminador, ha concebido un espacio fuera del tiempo que permite al público sumergirse en el drama, desafiando la barrera de la realidad. Con un formidable juego de luces y sombras, Wilson explora los límites de los visible y lo invisible, e indaga en el inconsciente remoto de los personajes. Envuelto en una estética casi zen, Wilson proyecta sobre un claro de luna, las pasiones, miedos y contradicciones que habitan el alma humana como si fueran siluetas en un teatro de sombras chinas.