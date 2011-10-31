Julio Ruiz, mejor presentador de programas musicales en los Premios Nacionales de Radio

La Academia Española de la Radio ha entregado los Premios Nacionales 2011 y Radio Nacional de España ha sido la más galardonada. La emisora pública se ha llevado cuatro reconocimientos de un total de diez categorías.

Julio Ruiz ha sido elegido Mejor Presentador Musical por su programa Disco grande, que en 2011 cumple 40 años en antena.

Cuatro décadas de pop y rock Disco grande inició su andadura en Radio Popular FM de Madrid, un 27 de marzo de 1971. En ese primer programa sonaron Moody Blues y MC5, según recuerda Julio Ruíz. Programaba músicas que por entonces no llegaban a nuestro país. En la década siguiente, los 80, fue altavoz de los primeros tiempos de bandas como Los Secretos, Nacha Pop, Radio Futura, Loquillo, Danza Invisible, Los Elegantes y Alaska y los Pegamoides, entre otros y el décimo aniversario del programa, en 1981, se celebró en la sala Rock-Ola, con la actuación de algunas de esas bandas. Ya en Radio 3, a partir de 1991, en Disco grande tuvieron su primera oportunidad nombres tan ilustres hoy como Los Planetas, El Niño Gusano, Los Hermanos Dalton, Dover, Mercromina, Nosotrash, Cecilia Ann, La Habitación Roja; y más recientemente Underwater Tea Party, Facto de la Fe, Pumuky, Dar Ful Ful, Layabouts o Gentle Music Men. En 2001 se celebraron los 30 años en la sala Arena de Madrid. The Bright han sido los últimos en ganar la “liga maquetera” del programa, en la que son los oyentes del programa quienes al final del año deciden cuál es la mejor de las maquetas enviadas y radiadas a Disco grande, una oportunidad que el programa da a los grupos nuevos para darse a conocer y que los oyentes elijan lo mejor del año. Estas cuatro décadas de radio fueron celebradas a principios de 2011 en La Radio Encendida y en un programa especial emitido también en Radio 3.