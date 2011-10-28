Regina Ibérica, embajadora del barroco español

Regina Ibérica es un grupo especializado en el patrimonio histórico español y tras regresar de una exitosa gira por Rusia, visita Redacción de Radio Clásica. Bajo el título La Música española, profana y religiosa, escrita entre 1650 y 1750, se reúne una selección de piezas inspiradas en los tonos humanos, donde mensajes profanos se filtran en piezas de carácter sacro.

Como representantes del grupo, la clavecinista Laura Casanova y el barítono Héctor Guerrero nos presentan la filosofía del proyecto y la experiencia vivida recientemente en el Festival de Música Antigua de San Petersburgo y en la Sala Rachmaninov del Conservatorio Estatal Tchaikovski de Moscú, donde interpretaron villancicos de Juan Hidalgo, José de Nebra o Tomás de Torrejón y Velasco, entre otros maestros de los siglos XVII y XVIII.

Objetivo: difundir el repertorio español desconocido Desde su fundación en 1998, Regina Ibérica ha actuado en diversas ciudades españolas al tiempo que cumple con sus compromisos en el extranjero, ofreciendo conciertos en Bremen, Budapest, Múnich, Bergen, Varsovia, Gdansk, París, Roma y Bruselas. Junto a la soprano María Jesús Prieto, el tenor Miguel Bernal y el barítono Héctor Guerrero, otros solistas participan en el conjunto como los violonchelistas Guillermo Concepción y Antoine Ladrete. Por su parte, la clavecinista Laura Casanova además de impulsar el proyecto asume la dirección del mismo, implicando a intérpretes especializados en la interpretación con criterios historicistas.