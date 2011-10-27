El actor y director teatral Andrés Lima es nuestro invitado a 'Hoy programa'
- Es uno de los miembros de la compañía Animalario
- Posee varios Premios Max y un Premio Nacional de Teatro con esta compañía
- Escucha otras entregas de Hoy programa en RTVE A la carta
Es una de las mentes pensantes de la compañía de teatro Animalario, una de las más reconocidas de los últimos años aunque el gran público, seguramente, lo asocie más a su papel de Pedro Bustillo de la serie Policías.
Para este último lunes de octubre, la música de Hoy programa (los lunes de 20.00 a 21.00 horas), la selecciona y presenta el madrileño Andrés Lima.
Con Animalario
Formada en 1996, los objetivos de esta compañía de espectáculos teatrales son crear vínculos entre los cuatro pilares de la creación teatral: el autor, el director, el actor y el productor.
Las historias que cuentan quieren incorporar al público como interlocutor, como agente activo de la representación, lo que les lleva a no limitar su escenificación a los espacios habituales e invadir salones de boda, casas o edificios singulares.
“Intentamos que el teatro sea popular y exigente. La participación y fidelidad del público con la dramaturgia española contemporánea, independientemente de su lugar de origen, idioma, cultura.”
En el haber de nuestro locutor de Radio 3 de la semana, montajes como Alejandro y Ana; Lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del Presidente (Premio Max 2003), Pornografía barata; Últimas palabras de Copito de Nieve, de Juan Mayorga.
El fin de los sueños (Premio Max 2001), Tren de Mercancías: Huyendo hacia el oeste (junto a Alberto San Juan) y Qué te importa que te ame; Los Openheart, con la Compañía Caracalva; A solas con Marilyn, de A. Zurro; Entiéndeme tú a mí; y Por mis muertos, de E. Caballero, Sergi Belbel, José Ortega y A. Zurro.
Es, asimismo, autor de Las siamesas del puerto y Una noche italiana, espectáculos que ha dirigido para la Compañía Riesgo.
Como actor
Su filmografía incluye algunos de los títulos más taquilleros del cine español como Flores de otro mundo (Itziar. Bollaín, 1999), Juana la loca (Vicente. Aranda, 2001), El viaje de Carol (Imanol Uribe, 2002), Los lunes al sol (Fernando. León de Aranoa, 2002) y Días de fútbol (David Serrano, 2003).
Otros trabajos a destacar en su trayectoria profesional han sido Dame algo (H.Carré, 1997), La primera noche de mi vida (Miguel Albaladejo, 1998), Celos (Vicente Aranda, 1999) y La espalda de Dios (Pablo Llorca, 2001).