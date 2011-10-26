Iván Ferreiro toca 'En tu curro' en una pescadería de La Coruña

El pasado viernes 21 de octubre, el almacén de una zapatería barcelonesa se llenó de psicodelia con la música de Sidonie. Fue así como Hoy empieza todo se retransmitió desde el lugar de trabajo de uno de sus oyentes. Ahora, "Radio 3 en tu curro" viaja a Galicia para celebrar su cuarta entrega.

Ya tenemos lugar para el próximo programa, que celebraremos en La Coruña junto al cantante y músico Iván Ferreiro. La cita será este viernes 4 de noviembre en la pescadería en el Mercado de la Plaza de Lugo.

Hoy empieza todo emitirá en directo un programa de radio con concierto incluído al que estás invitado, ya que la entrada es libre.

El programa tendrá lugar el viernes 4 de noviembre a partir de las 10 horas.