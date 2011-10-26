Iván Ferreiro toca 'En tu curro' en una pescadería de La Coruña
- Ya tenemos sitio para retransmitir Hoy empieza todo en La Coruña
- La cita es en una pescadería del mercado de la Plaza de Lugo
- Estás invitado a asistir este viernes 4, a las 10 horas
El pasado viernes 21 de octubre, el almacén de una zapatería barcelonesa se llenó de psicodelia con la música de Sidonie. Fue así como Hoy empieza todo se retransmitió desde el lugar de trabajo de uno de sus oyentes. Ahora, "Radio 3 en tu curro" viaja a Galicia para celebrar su cuarta entrega.
Ya tenemos lugar para el próximo programa, que celebraremos en La Coruña junto al cantante y músico Iván Ferreiro. La cita será este viernes 4 de noviembre en la pescadería en el Mercado de la Plaza de Lugo.
Hoy empieza todo emitirá en directo un programa de radio con concierto incluído al que estás invitado, ya que la entrada es libre.
El programa tendrá lugar el viernes 4 de noviembre a partir de las 10 horas.
Iván Ferreiro repasará sus grandes éxitos
Ferreiro acaba de publicar un disco titulado Confesiones de un Artista de Mierda, grabado en directo en Madrid hace unos meses, y en el que repasa su carrera en solitario y al frente de Piratas, acompañado por algunos ilustres amigos como Xoel López (con quien interpreta "Turnedo"), Rubén Pozo de Pereza (que canta "SPNB") o Santi Balmes de Love of Lesbian (que le acompaña en "El equilibrio es imposible").
El CD+DVD en directo echa la mirada atrás sin perder la originalidad gracias a arreglos creados para la ocasión. Como siempre, Ferreiro se ha rodeado de un gran equipo para garantizar una ráfaga de composiciones hechas de forma artesana y muy medida. Amaro Ferreiro, Pablo Novoa, el nuevo batería Gael Pintos, Ricky Falkner al bajo, y la saga Saiz (Suso y Emilio) son los responsables de una confesión que nos revive las grandes canciones que han hecho del cantante, uno de los mejores letristas del pop actual.
El álbum ofrece reestructuraciones respetuosas de clásicos como "Años 80" y "Promesas que no valen nada" vertebran la grabación junto a otros cúlmenes creativos en la carrera de Iván como aquel single que fue "Extrema pobreza" o temas como "NYC". De regalo, un estreno más con madera de clásico: "Mi Munchausen". También es inédita "Canción de amor y muerte", compuesta por Ferreiro para la banda sonora de la película REC 3.