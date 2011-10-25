La Grande Chapelle rinde tributo a Victoria

Enmarcado en el ciclo Victoria 400 que organiza el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM), el ensemble La Grande Chapelle ofrece dos conciertos esta semana en los que aborda la misa Salve Regina de Tomás Luis de Victoria. Esta tarde, a partir de las 8 y media, el Auditorio Ciudad de León acoge al conjunto dirigido por Albert Recasens, que repetirá repertorio mañana a las 7 y media de la tarde en el Auditorio Nacional de Música de Madrid.

El conjunto historicista La Grande Chapelle dirige su labor hacia la investigación e interpretación de música antigua y barroca, contribuyendo, además, a la recuperación del patrimonio musical desconocido por el gran público. La formación fundada por Ángel Recasens y renovada por su hijo Albert, ha querido reparar en las grandes obras vocales españolas creadas entre los siglos XVI y XVIII, centrándose fundamentalmente en la música sacra.

En programa, La Grande Chapelle afronta la misa Salve Regina; una misa policoral de Tomás Luis de Victoria, basada en una antífona mariana que previamente compuso el autor. Con esta obra, fechada en 1592, la agrupación de Recasens lleva a cabo su aportación al homenaje que mediante el ciclo Victoria 400 del Centro Nacional de Difusión Musical, se otorga al célebre compositor del Renacimiento español, coincidiendo con el cuarto centenario de su muerte.