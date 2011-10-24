El escritor Lorenzo Silva, invitado a seleccionar la música de Radio 3 en 'Hoy programa'

Aunque es abogado de carrera, desde siempre se ha sentido escritor. Su trabajo como novelista se ha visto refrendado con premios como el Ojo Crítico en 1998 (por El lejano país de los estanques), el Nadal en 2000 (por El alquimista impaciente) y el Primavera en 2004 (por Carta blanca).

En 2004 obtuvo una nominación al Goya como mejor guión adaptado por La flaqueza del bolchevique. Este lunes, en Hoy programa, la música de Radio 3 de 20.00 a 21.00 horas, la pone el escritor madrileño Lorenzo Silva.

El propio Silva, nos habla de esta oportunidad inédita de presentar un programa musical:

"Elegir música que te represente para una hora es tarea difícil. Uno se pone a pensar y descubre que no puede poner ni una décima parte de lo que le gustaría poner. En la selección hay ausencias clamorosas, que por vergüenza me abstendré de detallar. Me limito a explicar lo que sí vais a oír: un viaje por la memoria, un viaje por el amor, un viaje a los orígenes y una despedida que busca la armonía. La memoria es la mía (uno no tiene otra), la de los años 70 y 80. Al amor me acerco desde sus diferentes ángulos, sin rehuir los más feroces. Y mis orígenes son dobles: medio andaluz y medio castellano. La despedida... descubridla".

Novela policíaca Dentro de su obra novelística, destaca la renovación de la novela policíaca española que ha llevado a cabo, sobre todo, a través de sus personajes Chamorro y Bevilacqua, singular y atípica pareja de investigadores criminales de la Guardia Civil, que protagonizan novelas como El alquimista impaciente. También se ha ocupado como novelista de la historia española del siglo XX (y singularmente de uno de sus episodios menos conocidos, la guerra de Marruecos) y de la realidad social de la España contemporánea. Fuera del terreno de la ficción, es autor de un libro sobre Marruecos, Del Rif al Yebala y coautor de un reportaje de investigación sobre la intervención española en Irak, Y al final, la guerra.

Otras facetas Colabora regularmente en diversos medios como articulista y reportero. Sus trabajos periodísticos han aparecido en El Mundo, El País, ABC, Público, XLSemanal y El Correo, entre otros, y ha sido colaborador radiofónico en la COPE y la SER). Como conferenciante, ha intervenido en universidades e instituciones de una veintena de países. Además ha venido impartiendo en los últimos años un taller de narrativa para jóvenes en Getafe, ciudad donde reside. También ha publicado artículos y ponencias de carácter jurídico en diversos foros profesionales e impartió clases de Derecho Empresarial. En la actualidad imparte cursos en los talleres de narrativa que realiza con carácter regular el Centro de Poesía José Hierro de Getafe y ocasionalmente en otras escuelas e instituciones.