El escritor Lorenzo Silva, invitado a seleccionar la música de Radio 3 en 'Hoy programa'
- Ha publicado 28 libros y ha sido traducido a ocho idiomas
- Por cuarto año, es el comisario del festival de novela policiaca Getafe Negro
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Aunque es abogado de carrera, desde siempre se ha sentido escritor. Su trabajo como novelista se ha visto refrendado con premios como el Ojo Crítico en 1998 (por El lejano país de los estanques), el Nadal en 2000 (por El alquimista impaciente) y el Primavera en 2004 (por Carta blanca).
En 2004 obtuvo una nominación al Goya como mejor guión adaptado por La flaqueza del bolchevique. Este lunes, en Hoy programa, la música de Radio 3 de 20.00 a 21.00 horas, la pone el escritor madrileño Lorenzo Silva.
El propio Silva, nos habla de esta oportunidad inédita de presentar un programa musical:
"Elegir música que te represente para una hora es tarea difícil. Uno se pone a pensar y descubre que no puede poner ni una décima parte de lo que le gustaría poner. En la selección hay ausencias clamorosas, que por vergüenza me abstendré de detallar. Me limito a explicar lo que sí vais a oír: un viaje por la memoria, un viaje por el amor, un viaje a los orígenes y una despedida que busca la armonía. La memoria es la mía (uno no tiene otra), la de los años 70 y 80. Al amor me acerco desde sus diferentes ángulos, sin rehuir los más feroces. Y mis orígenes son dobles: medio andaluz y medio castellano. La despedida... descubridla".
Novela policíaca
Dentro de su obra novelística, destaca la renovación de la novela policíaca española que ha llevado a cabo, sobre todo, a través de sus personajes Chamorro y Bevilacqua, singular y atípica pareja de investigadores criminales de la Guardia Civil, que protagonizan novelas como El alquimista impaciente.
También se ha ocupado como novelista de la historia española del siglo XX (y singularmente de uno de sus episodios menos conocidos, la guerra de Marruecos) y de la realidad social de la España contemporánea.
Fuera del terreno de la ficción, es autor de un libro sobre Marruecos, Del Rif al Yebala y coautor de un reportaje de investigación sobre la intervención española en Irak, Y al final, la guerra.
Otras facetas
Colabora regularmente en diversos medios como articulista y reportero. Sus trabajos periodísticos han aparecido en El Mundo, El País, ABC, Público, XLSemanal y El Correo, entre otros, y ha sido colaborador radiofónico en la COPE y la SER).
Como conferenciante, ha intervenido en universidades e instituciones de una veintena de países. Además ha venido impartiendo en los últimos años un taller de narrativa para jóvenes en Getafe, ciudad donde reside.
También ha publicado artículos y ponencias de carácter jurídico en diversos foros profesionales e impartió clases de Derecho Empresarial. En la actualidad imparte cursos en los talleres de narrativa que realiza con carácter regular el Centro de Poesía José Hierro de Getafe y ocasionalmente en otras escuelas e instituciones.
Getafe Negro
Desde 2008 es comisario de Getafe Negro, Festival de novela policiaca de Madrid. Reproducimos los objetivos y la presentación que hace el alcalde de la ciudad en la que se celebra desde hace cuatro años.
“Getafe Negro, festival de novela policiaca de Madrid, desde sus inicios se propuso tener como protagonista indiscutible la novela negra, ese género que fija los ojos y las letras en la realidad social de nuestro entorno y no se calla en la denuncia. Este año damos el pistoletazo de salida a la cuarta edición, a pesar de la crisis y sus estragos; con motivos más que suficientes durante estos momentos de tensión social, que justifican el esfuerzo que hacemos en pro de los ciudadanos.”
“En esta edición, nuestro país invitado será Italia y hablaremos de la violencia de género, de los nexos entre educación y delincuencia juvenil y, por supuesto, abordaremos las revoluciones que han estallado este último año en múltiples puntos del mapa global y los efectos que la red ha tenido y sigue teniendo en ellas. Contaremos con José Luis Sampedro, que entregará el premio que lleva su nombre y que concede Getafe Negro a personas que aúnen méritos literarios y humanísticos, como el hombre en el que nos inspiramos para crearlo.”