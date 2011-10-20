Radio Exterior en la entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2011

Este viernes 21 de octubre, de 16:30 a 18:00 hora UTC, Radio Exterior de España, emitirá en directo desde el Teatro Campoamor de Oviedo, la ceremonia de entrega de los Premios Príncipe de Asturias 2011.

Recordamos que, entre los galardonados se encuentran: el neurobiólogo estadounidense Joseph Altman, el mexicano Arturo Álvarez-Buylla y el italiano Giacomo RizzolatI, con el Premio a la Investigación Científica y Técnica; el psicólogo estadounidense Howard Gardneer, con el Ciencias Sociales; el atleta etíope Haile Gebrselassie, con el de Deportes; el director de orquesta italiano Riccardo Muti con el de Artes; el músico y escritor Leonard Cohen, con el de Letras ó los 'Héroes de Fukushima', con el Príncipe de Asturias de la Concordia.