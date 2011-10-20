Radio Clásica, en la Feria de Arte Contemporáneo Estampa
- Vía Límite y Radiofonías se realizan en el stand de Radio Clásica
- Estampa, Feria de Arte Múltiple Contemporáneo, celebra su 19º edición
- Radio Clásica impulsa el arte sonoro
- En su 25º aniversario, el programa Ars Sonora ofrece una muestra de sus producciones
Los programas de Radio Clásica, Vía Límite y Radiofonías, se realizan este viernes a partir de las 18.00 horas, en el stand que nuestra emisora ha instalado dentro de la nueva sección Sound-In, que comisaría Miguel Álvarez-Fernández, actual director de Ars Sonora, y que se centra en dar a conocer las últimas producciones en arte sonoro y música experimental. Esta propuesta emerge con fuerza en la presente edición y responde a la renovación llevada a cabo por José María de Francisco, quien inicia este año su andadura como director de Estampa, Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo.
Radio Clásica, impulsora del arte sonoro
Radio Clásica de RNE ha sido invitada a participar en esta nueva sección como uno de los principales productores e impulsores del arte sonoro, y en esta convocatoria su stand se enfoca en el Radio Arte, especialidad en la que la emisora destaca a nivel internacional con sus producciones dentro del grupo Ars Acústica, de la Unión Europea de Radiotelevisión. El visitante puede así escuchar doce creaciones seleccionadas en los 25 años de obras impulsadas por la emisora a través del programa Ars Sonora, inaugurado por José Iges hace ahora un cuarto de siglo.
Los programas de Radio Clásica contarán con la presencia de artistas reflejados en Sound-In, como Eduardo Polonio, María de Alvear, Llorenç Barber o Adolfo Núñez, así como de Miguel Álvarez-Fernández y José María de Francisco.
Sound-in, nuevo espacio en Estampa
A punto de cumplir dos décadas de trayectoria, Estampa plantea en esta edición, una serie de iniciativas concebidas para diversificar su actividad y atraer nuevos públicos: junto con Sound-In, se abren otros espacios como los destinados a mostrar el trabajo de diseñadores de distintas disciplinas o promover la experiencia del arte infantil a través de talleres para niños.
Estampa, Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo, tiene lugar hasta el próximo domingo día 23 de octubre en Ifema, el Recinto Ferial Juan Carlos I de Madrid. La plataforma reúne a un centenar de expositores entre galerías, instituciones y especialistas en las diversas facetas del arte múltiple: fotografía, gráfica, edición, vídeo, diseño y arte sonoro, integran este caleidoscopio de la expresión artística actual.