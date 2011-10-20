Radio Clásica, en la Feria de Arte Contemporáneo Estampa

Los programas de Radio Clásica, Vía Límite y Radiofonías, se realizan este viernes a partir de las 18.00 horas, en el stand que nuestra emisora ha instalado dentro de la nueva sección Sound-In, que comisaría Miguel Álvarez-Fernández, actual director de Ars Sonora, y que se centra en dar a conocer las últimas producciones en arte sonoro y música experimental. Esta propuesta emerge con fuerza en la presente edición y responde a la renovación llevada a cabo por José María de Francisco, quien inicia este año su andadura como director de Estampa, Feria Internacional de Arte Múltiple Contemporáneo.

Radio Clásica, impulsora del arte sonoro Radio Clásica de RNE ha sido invitada a participar en esta nueva sección como uno de los principales productores e impulsores del arte sonoro, y en esta convocatoria su stand se enfoca en el Radio Arte, especialidad en la que la emisora destaca a nivel internacional con sus producciones dentro del grupo Ars Acústica, de la Unión Europea de Radiotelevisión. El visitante puede así escuchar doce creaciones seleccionadas en los 25 años de obras impulsadas por la emisora a través del programa Ars Sonora, inaugurado por José Iges hace ahora un cuarto de siglo. Los programas de Radio Clásica contarán con la presencia de artistas reflejados en Sound-In, como Eduardo Polonio, María de Alvear, Llorenç Barber o Adolfo Núñez, así como de Miguel Álvarez-Fernández y José María de Francisco.