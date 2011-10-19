'Hoy empieza todo' aterriza en el "curro" de un oyente barcelonés junto a Sidonie

Una zapatería del centro de Barcelona se convertirá en estudio de Radio 3 por un día. A partir de las 10 de la mañana del viernes 21, Hoy empieza todo, ofrecerá un concierto acústico especial con Sidonie como protagonistas.

Se trata de una nueva entrega de los conciertos "En tu curro", una iniciativa que inició en 2010 y que ha llevado el programa a una serigrafía de Madrid (con Muchachito Bombo Infierno poniéndo la música), a una bodega de Jeréz (con Los Delinqüentes y Tomasito) y a una sala de exposiciones de Sevilla (con Raimundo Amador).

En esta ocasión, la ciudad elegida es Barcelona. Tras recibir centenares de propuestas, Ángel Carmona y su equipo han elegido la que reunía los requisitos deseados.