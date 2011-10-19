'Hoy empieza todo' aterriza en el "curro" de un oyente barcelonés junto a Sidonie
- Lo puedes escuchar este viernes 21 desde las 10 de la mañana
- El concierto se realizará en una zapatería de Barcelona
- Así llega una nueva entrega de los conciertos "En tu curro"
Una zapatería del centro de Barcelona se convertirá en estudio de Radio 3 por un día. A partir de las 10 de la mañana del viernes 21, Hoy empieza todo, ofrecerá un concierto acústico especial con Sidonie como protagonistas.
Se trata de una nueva entrega de los conciertos "En tu curro", una iniciativa que inició en 2010 y que ha llevado el programa a una serigrafía de Madrid (con Muchachito Bombo Infierno poniéndo la música), a una bodega de Jeréz (con Los Delinqüentes y Tomasito) y a una sala de exposiciones de Sevilla (con Raimundo Amador).
En esta ocasión, la ciudad elegida es Barcelona. Tras recibir centenares de propuestas, Ángel Carmona y su equipo han elegido la que reunía los requisitos deseados.
Sidonie estrena su nuevo disco
Ese mismo día, el trío barcelonés quiere jugar en casa para presentar su sexto disco, El Fluido García. Hace unas semanas te dimos los detalles de la grabación y el lanzamiento en un especial web a cargo de Virginia Díaz (180 grados).
El Fluido García, que toma su título de la novela "El Anacronópete" de Enrique Gaspar y Rimbau, fue grabado en directo en los estudios Music Lan de Avinyonet de Puigventòs (Figueres). La mezcla y la producción corrió además a cargo de Santos y Fluren en los estudios Blind Records de Barcelona, donde Sidonie graba desde sus inicios como grupo.
Cuenta la banda, que las canciones de este disco empezaron a tomar forma durante la larga gira de El Incendio. "Los tres supieron que compartían la voluntad de seguir evolucionando y la de romper radicalmente con aquello que habían hecho en sus dos anteriores trabajos. Tras tocarlas y escucharlas, supieron que aquellas nuevas canciones eran tan elásticas que sólo podían ser arregladas con el único estilo musical que es realmente libre y con el que los tres se conectan de una forma casi instintiva: la psicodelia", dice la nota de presentación.