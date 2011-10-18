Lykke Li canta la versión más hipnótica de "Unchained melody"

La cantante sueca Lykke Li nos ha dejado boquiabiertos con su versión intimista del clásico "Unchained melody", canción que ha sufrido mil re-interpretaciones y que, por encima del resto, popularizaron The Righteous Brothers en 1965.

Lykke Li se ha marcado esta delicada revisión de la famosa "Melodía desencadenada" en directo para la cadena de radio australiana Triple J.

La versión, en acústico y acompañada por dos voces masculinas en los coros, es todo un derroche del poderío vocal y rítmico de la artista sueca.

Lykke Li se encuentra en plena promoción de su segundo álbum Wounded Rhymes (2011, LL Recordings). El pasado mes de junio ya deslumbró al público español en un concierto arrollador en el Día de la Música.