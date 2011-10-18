Lykke Li canta la versión más hipnótica de "Unchained melody"
- La artista sueca la interpretó en directo en una cadena de radio australiana
- Repasamos otras versiones famosas de la eterna "Melodía desencadenada"
La cantante sueca Lykke Li nos ha dejado boquiabiertos con su versión intimista del clásico "Unchained melody", canción que ha sufrido mil re-interpretaciones y que, por encima del resto, popularizaron The Righteous Brothers en 1965.
Lykke Li se ha marcado esta delicada revisión de la famosa "Melodía desencadenada" en directo para la cadena de radio australiana Triple J.
La versión, en acústico y acompañada por dos voces masculinas en los coros, es todo un derroche del poderío vocal y rítmico de la artista sueca.
Lykke Li se encuentra en plena promoción de su segundo álbum Wounded Rhymes (2011, LL Recordings). El pasado mes de junio ya deslumbró al público español en un concierto arrollador en el Día de la Música.
Melodía sobre melodía desencadenada
"Unchained melody" fue escrita en 1955 por Alex North y Xy Zaret. Desde entonces, además de su famosa aparición cinematográfica, la han grabado unos 500 artistas.
Entre ellos destacan The Righteous Brothers, The Fleetwoods (1959) o la canadiense Joni Mitchell, que incorporó la melodía a su canción "Chinese Café" (1982).
También U2 en 1989 incluyó una versión como cara-B del single "All I want is you" y otra canadiense, Sarah McLachlan, deconstruyó la canción reduciéndola a un par de guitarras sobre percusión y un mar de voces que originaban nuevas melodías.
El Pop Idol británico Gareth Gates hizo su 'cover' lacrimógena a lo Westlife en 2002. Cindy Lauper la grabó a cámara lenta en 2005 y, sorpresa independiente, Atlas Sound se atrevió en 2007 con una versión a golpe de 'reverb'.