Champions League, en Radio Exterior
- Martes Manchester City - Villareal y Real Madrid - Lyon
- Miércoles Leverkusen - Valencia y Barcelona - Plzeñ
- Emisión prolongada para África Ecuatorial y América
REE
Radio Exterior de España retransmite los partidos de la primera fase de la UEFA Champions League.
Para que puedan recibirlo en su totalidad se prolonga la emisión para África Ecuatorial: frecuencia de 17.755 Khz.
También se prolongan las emisiones para América desde nuestros emisoresen Costa Rica:
América del Norte: 17.850 Khz.
América Central: 9.765 Khz.
América del Sur: 11.815 Khz.