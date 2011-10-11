Vídeo de "Lucky now": la clase de Ryan Adams también está en la pantalla

Coincidiendo con la publicación de su decimotercer disco, Ashes & Fire, Ryan Adams ha lanzado el vídeo de la canción "Lucky now", que venimos escuchando las últimas semanas en el programa 180 Grados de Radio 3.

El clip es el compañero perfecto para esta canción semi desnuda, tan propia del Adams de los tiempos del Heartbreaker (2000, Bloodshot Records).

Rodado en blanco y negro, muestra al artista de Carolina del Norte interpretando el tema en una casa prácticamente vacía en la que se van encendiendo varios fuegos (de ahí el título del disco, Cenizas y fuego).