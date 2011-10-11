Vídeo de "Lucky now": la clase de Ryan Adams también está en la pantalla
- Ya está a la venta su decimotercer álbum, Ashes & Fire
- El disco cuenta con colaboraciones de Tom Petty y Norah Jones
- Escucha la playlist con las mejores canciones de Ryan Adams
Coincidiendo con la publicación de su decimotercer disco, Ashes & Fire, Ryan Adams ha lanzado el vídeo de la canción "Lucky now", que venimos escuchando las últimas semanas en el programa 180 Grados de Radio 3.
El clip es el compañero perfecto para esta canción semi desnuda, tan propia del Adams de los tiempos del Heartbreaker (2000, Bloodshot Records).
Rodado en blanco y negro, muestra al artista de Carolina del Norte interpretando el tema en una casa prácticamente vacía en la que se van encendiendo varios fuegos (de ahí el título del disco, Cenizas y fuego).
13 discos en 11 años
Ashes & Fire ha salido al mercado este martes con la firma del sello PAX-AM/Columbia. Cuenta con las colaboraciones de Tom Petty and The Heartbreakers y de Norah Jones, que aparece en varias canciones a la voz y al piano.
El álbum ha sido grabado en los estudios Sunset Sound Factory de Hollywood (California) y está producido por el veterano ingeniero de sonido Glyn Johns, conocido por sus trabajos con los Beatles, Bob Dylan, The Who o los Rolling Stones.