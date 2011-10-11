'180 grados', premio Pop Eye 2011 al mejor programa de radio

El programa 180 Grados que presenta y dirige Virginia Díaz de lunes a viernes de 11.00 a 12.00 horas en Radio 3, ha obtenido el premio Pop Eye 2011 al Mejor Programa de Radio.

Los Premios de la Música y la Creación Independiente llegan con esta a su VI edición y se enmarcan dentro del Pop Art Festival que reúne las últimas propuestas del pop español junto a las nuevas creaciones en campos como el arte, la fotografía o el cine. Los organiza el colectivo extremeño Bon Vivant Records.

Un festival diferente El Pop Art Festival programa conciertos y exposiciones multidisciplinares entre las que destaca la ExpoParty que el año pasado tuvo como objeto a Belén Esteban y en esta entrega a la Duquesa de Alba. La mayoría de los premios se adjudican por votación popular a través de internet. Este año, el grupo murciano Second ha obtenido dos premios en la categoría de Música, Mejor Artista Nacional y a Mejor Videoclip por “Muérdeme”. Los mismos que ha obtenido el grupo de Pamplona El Columpio Asesino que se ha hecho con el galardón en la categoría de Mejor Álbum por Diamantes y con el de Mejor Canción por “Toro”. Odio París venció en el apartado de Mejor Álbum de Debut, mientras que The Bright se han alzado con el galardón a Artista Revelación. Arizona Baby y Los Coronas se llevan la categoría de Mejor Disco de Rock por Dos Bandas y un Destino; Blame the Dog como Mejor Artista Extremeño del año y Las Tocayas como Mejor Demo. Hola a Todo el Mundo ha sido el grupo más votado de todos los participantes y se impone en la categoría de Mejor EP.