28 de septiembre, día de Nueva Orleans en Radio 3
- Escucha los programas y playlists especiales
- Además, el acústico de Trombone Shorty
Acaban de publicar su segundo disco, For true, pero por el revuelo que llevan armando desde el primero, Backatown, tiene uno la impresión que son una formación mucho más veterana.
La banda de Troy “Trombone Shorty” Andrews es la Orleans Avenue, formada por Mike Ballard en el bajo, Pete Murano en la guitarra, Joey Peebles en la batería, Dwayne Williams en la percusión, Dan Oestreicher al saxo barítono y Tim McFatter al saxo tenor. Se conocieron en la vieja escuela de jazz de Nueva Orleans.
El Delta en Radio 3
Trombone Shorty & Orleans Avenue ha pasado por los estudios de Radio 3 para charlar con Ángel Carmona en Hoy empieza todo y ofrecer la actuación acústica que ya puedes volver a escuchar. Además, ya puedes escuchar las playlists y el programa especial de Disco grande con la música de Nueva Orleans como protagonista.
Una carrera fulgurante
Si todavía las listas de ventas pueden servir de barómetro de popularidad en algunos países, la banda de Troy Andrews entró directamente al nº1 de la Billboard Contemporary Jazz Chart con su recién publicado segundo disco, For true, mientras el primero, Backtown, mantiene la sexta posición después de 75 semanas en lista.
For true incluye colaboraciones de Jeff Beck, Kid Rock, Ledisi and Warren Haynes y fue presentado por el mismísimo alcalde de la ciudad de Nueva Orleans en el legendario Tipitina con Ivan y Cyrill Neville, Ben Ellman (productor de los dos álbumes), Ward Weebie y el hermano mayor de Troy, James Andrews, sobre el escenario.
En este nuevo álbum, Trombone Shorty pulen esa mezcla de rock and roll, soul y funk que Troy ha denominado “supafunkrock” y que, según sus propias palabras, han conseguido perfeccionar después de ofrecer más de ¡200 conciertos! el último año.
Troy Andrews oriundo del barrio de Tremé, se ganó su apodo cuando con cuatro años, su hermano James se fijó en que el trombón que blandía casi le doblaba en tamaño.