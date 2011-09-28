28 de septiembre, día de Nueva Orleans en Radio 3

Acaban de publicar su segundo disco, For true, pero por el revuelo que llevan armando desde el primero, Backatown, tiene uno la impresión que son una formación mucho más veterana.

La banda de Troy “Trombone Shorty” Andrews es la Orleans Avenue, formada por Mike Ballard en el bajo, Pete Murano en la guitarra, Joey Peebles en la batería, Dwayne Williams en la percusión, Dan Oestreicher al saxo barítono y Tim McFatter al saxo tenor. Se conocieron en la vieja escuela de jazz de Nueva Orleans.

El Delta en Radio 3 Trombone Shorty & Orleans Avenue ha pasado por los estudios de Radio 3 para charlar con Ángel Carmona en Hoy empieza todo y ofrecer la actuación acústica que ya puedes volver a escuchar. Además, ya puedes escuchar las playlists y el programa especial de Disco grande con la música de Nueva Orleans como protagonista.