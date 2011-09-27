Radio 3 te regala una caja deluxe de The dark side of the moon
- Tienes hasta el 10 de octubre para participar
- El ganador se anunciará en Fluido rosa el próximo 17 de octubre
Fluido rosa (domingos 00.00 h) celebra con Pink Floyd la edición remasterizada en la versión Immersion (la más lujosa y completa) de The dark side of the moon.
Para participar, entra en nuestro formulario y envíanos un video con una duración máxima de 1 minuto, realizado con dispositivos móviles. Deberás utilizar cualquier tema de la discografía de Pink Floyd como banda sonora y la temática será totalmente libre.
Tienes de plazo hasta el 10 de octubre. El nombre del ganador de la Caja Deluxe Immersion se anunciará en el programa Fluido rosa del 17 de octubre y en nuestra web.
The Dark Side Of The Moon
Publicado originalmente en 1973, The Dark Side Of The Moon fue el primer álbum de Pink Floyd que alcanzó el nº1 en Estados Unidos, permaneciendo en listas 741 semanas entre 1973 y 1988.
Es uno de los discos más vendidos y aclamados de todos los tiempos, con una emblemática portada realizada por Hipgnosis tras haberle pedido un diseño “sencillo y en negrita”.
La nueva versión Immersion contiene el álbum original remasterizado digitalmente y una edición limitada de seis discos con material raro y nunca publicado de audio y vídeo, además de un libro de 40 páginas, otro de fotografías editado por Jull Furmanovski, merchandising exclusivo y facsímiles para coleccionista.
Si quieres ver el contenido de esta espectacular edición, aquí tienes una descripción completa.
Carga la batería del móvil y ¡suerte!