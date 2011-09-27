Radio 3 te regala una caja deluxe de The dark side of the moon

Fluido rosa (domingos 00.00 h) celebra con Pink Floyd la edición remasterizada en la versión Immersion (la más lujosa y completa) de The dark side of the moon.

Para participar, entra en nuestro formulario y envíanos un video con una duración máxima de 1 minuto, realizado con dispositivos móviles. Deberás utilizar cualquier tema de la discografía de Pink Floyd como banda sonora y la temática será totalmente libre.

Tienes de plazo hasta el 10 de octubre. El nombre del ganador de la Caja Deluxe Immersion se anunciará en el programa Fluido rosa del 17 de octubre y en nuestra web.