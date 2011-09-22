20 años de 'Nevermind', el álbum de una generación

Se editó casi sin querer. Ni la discográfica ni la propia banda apostaban por él y, desde luego, ni se imaginaron que podría llegar a superar los 30 millones de copias. El segundo álbum de Nirvana, ya con Dave Grohl a la batería, trascendió los límites de la música para alcanzar los de la leyenda.

Especial en Radio 3 Radio 3 dedica un programa conmemorativo de las dos décadas de su aparición. José Manuel Sebastián y Gustavo Iglesias (Hoy empieza todo) y Virginia Díaz (180 grados), conducirán este espacio que cuenta con la intervención de Paco Pérez Bryan, periodista musical que dirigió programas como El buho o, como hacía en este 1991, De cuatro a tres, en esta emisora que llegó a dirigir. También recabaremos la opinión de músicos como Jaime de Sexy Sadie o Alex Ferreira y periodistas como Rafa Cervera y Chema Rey.

Espíritu adolescente "Smells like teen spirit” fue el sencillo elegido para adelantar la salida de Nevermind y la canción responsable del fenómeno en el que se convirtió. Aparte de consagrar el nacimiento de un estilo musical como el grunge, el impacto de este álbum sobre la industria musical en los años posteriores se ha ido agrandando con el tiempo. Sin temor a exagerar y dejando incluso de lado su aportación artística, el segundo disco del trío de Seattle ascendió el mercado alternativo a la primera división discográfica y muchos de los artistas que pudieron lanzar su carrera después, se lo deben al éxito de Nevermind. Lo underground empezó a interesar a la gran industria del entretenimiento y muchos pequeños sellos, más ávidos y eficaces a la hora de fichar, comenzaron a ser rentables.