20 años de 'Nevermind', el álbum de una generación
- Se publicó en septiembre de 1991
- Es uno de los discos más vendidos de la historia con 30 millones de copias
- Escucha el especial que emitimos este viernes de 11 a 12h
Se editó casi sin querer. Ni la discográfica ni la propia banda apostaban por él y, desde luego, ni se imaginaron que podría llegar a superar los 30 millones de copias. El segundo álbum de Nirvana, ya con Dave Grohl a la batería, trascendió los límites de la música para alcanzar los de la leyenda.
Especial en Radio 3
Radio 3 dedica un programa conmemorativo de las dos décadas de su aparición. José Manuel Sebastián y Gustavo Iglesias (Hoy empieza todo) y Virginia Díaz (180 grados), conducirán este espacio que cuenta con la intervención de Paco Pérez Bryan, periodista musical que dirigió programas como El buho o, como hacía en este 1991, De cuatro a tres, en esta emisora que llegó a dirigir. También recabaremos la opinión de músicos como Jaime de Sexy Sadie o Alex Ferreira y periodistas como Rafa Cervera y Chema Rey.
Espíritu adolescente
"Smells like teen spirit” fue el sencillo elegido para adelantar la salida de Nevermind y la canción responsable del fenómeno en el que se convirtió. Aparte de consagrar el nacimiento de un estilo musical como el grunge, el impacto de este álbum sobre la industria musical en los años posteriores se ha ido agrandando con el tiempo.
Sin temor a exagerar y dejando incluso de lado su aportación artística, el segundo disco del trío de Seattle ascendió el mercado alternativo a la primera división discográfica y muchos de los artistas que pudieron lanzar su carrera después, se lo deben al éxito de Nevermind. Lo underground empezó a interesar a la gran industria del entretenimiento y muchos pequeños sellos, más ávidos y eficaces a la hora de fichar, comenzaron a ser rentables.
Jesucristo, John Lennon y Kurt Cobain
Se han escrito mares de tinta sobre esta obra que produjo Butch Vig y que grabaron Kurt Cobain, Chirs Novoselic y Dave Grohl. Eran tiempos de incertidumbre y esperanza, como casi siempre. Los USA invadían el Irak de Sadam Husein con las cámaras de la CNN retransmitiéndolo en directo, la URSS había dejado de ser una unión de repúblicas socialistas y ningún telón de acero dividiá Berlín.
Se han analizado sus acordes, su lírica, su portada, su lanzamiento y hasta el logo del trío para intentar explicar el fenómeno. Pero el elemento que sobresale por encima de cualquier otro es su líder, Kurt Cobain.
De infancia feliz y adolescencia atromentada, no fue el primer artista en agitar Seattle, ni el primero en facturar grunge pero, definitivamente, fue el que aglutinó e imprimió un selllo único y distinto a todo eso que venía sucedediendo en esta ciudad de la costa noroeste de EEUU.
Marcó una época y cambió el orden establecido. En este sentido es muy significativo que el disco al que logró desbancar del nº 1 de ventas fuera Dangerous, del icono del pop por excelencia, Michael Jacskson. Una generación entera quedó retratada por Nevermind. Con todas las reticencias que haya podido suscitar, lo explica muy bien Charle R. Cross en Heavier than heaven, la biografía de Cobain que se publicó en2001.
Por su oportunidad, reproducimos algunas frases del líder de Nirvana en 1991: “Me da pena pena pensar en el rock dentro de veinte años. Cuando el rock se muera, no sé qué va a ser de este mundo. (…) Es probable que la gente acabe viviendo sus relaciones a distancia, con sus teléfonos portátiles, en sus casas y se mueran de un infarto, solos, sentados en un sofá”.