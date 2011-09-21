El INJUVE muestra sus descubrimientos
- Los días 22 y 23 se presentan los seleccionados
- Radio 3 estará en los conciertos de presentación de las nuevas propuestas
El Instituto de la Juventud (INJUVE) quiere dar a conocer la nueva música que ha descubierto este año. Así, los próximos días 22 y 23 de septiembre, en el Antiguo Edificio de Tabacalera, se presentarán los grupos y solistas que en 2011 han sido seleccionados en la convocatoria de ‘Premios Injuve a la creación joven’.
Como en años anteriores, la iniciativa pretende encontrar y sacar a la luz los jóvenes valores de la interpretación musical en Música Clásica, Canción de Autor, Folk, Jazz, Experimental, Electrónica, Rock, Pop y otras expresiones musicales que funden estilos distintos.
Radio 3 estará esos dos días en los conciertos de presentación de las nuevas propuestas. Y serán grabados, además, para que los oyentes puedan después cotejar el valor musical de cada una de ellas, y comprobar sus posibilidades de futuro.
Presentado por nuestro compañero Fernando Íñiguez (Tarataña), el día 22 actuarán Milo Ke mandarini, Edith Crash, sabe the Robots y Appledog. Al día siguiente, el 23, será el turno de Montag The Vil, Paua Alabajos, Red Lights y Quartetto Minimo
Los seleccionados
Milo Ke Mandarini, es un dúo (trío y cuarteto en ocasiones) que bucea en la música antigua mediterránea (su nombre significa Manzana y Mandarina en griego) para juntar todas sus orillas en un mismo sonido. Ecos arabizantes, sefardíes y folklore castellano para un amalgama que suena nuevo y evocador.
Edith Crash es una joven Francesa de Perpignan que eligió Barcelona para vivir. En realidad se llama Carole Sabouraud Sánchez y lo suyo es la emoción. Canción de autora con desgarro que no desdeña la aspereza del rock.
Save The Robots es la “banda imaginaria” de brasileño Rafael Lechugo. Proyecto personal con carácter “temporal”, que relata, a través de la electrónica, los exóticos paisajes galácticos de sus viajes a bordo de su imaginada y precaria nave espacial que pilota. En el mundo real, Rafa es DJ.
Appledog se formó en Barcelona en 2005 por el compositor, cantante y multiinstrumentista Xavier Bonfill y es un grupo que quiere mostrar una forma distinta de entender la música pop tradición y vanguardia se toman de la mano incorporando electrónica, una sección de cuerdas y una base rítmica tradicional, todo con una mirada casi cinematográfica.
Pau Alabajos, practica canción de autor, aunque eso sería reducir demasiado su interesante propuesta. Tiene tres discos editados; el último, “Una amable, una trista, una petita pàtria”, contiene canciones de una elevada capacidad expresiva; donde la denuncia y el compromiso se encuentran con las emociones, y todo ello sobre un sugestivo colchón musical de cuerda y elegantes violines.
Quartetto minimo, lleva el jazz más allá de lo conocido. Más bien es música basada en la improvisación, que es lo que viene haciendo sus componentes desde que se juntaron en 2009. Su música parte de las melodías del joven bajista Eliaz Hercelin y de los desarrollos musicales del grupo.
Montag the Vil, el proyecto personal del manchego Javier Calonge Martín, recupera cierta sonoridad vintage desde la electrónica a través de sintetizadores, cajas de ritmos y samplers; y evocaciones a los años 80-90. Red Lights, es un grupo en la corriente del nuevo pop-folk. Con estética indie, cantan en inglés las composiciones de su voz femenina, Marta Brandaríz Gómez, sobre la que gira la fuerza del grupo.