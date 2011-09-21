El INJUVE muestra sus descubrimientos

El Instituto de la Juventud (INJUVE) quiere dar a conocer la nueva música que ha descubierto este año. Así, los próximos días 22 y 23 de septiembre, en el Antiguo Edificio de Tabacalera, se presentarán los grupos y solistas que en 2011 han sido seleccionados en la convocatoria de ‘Premios Injuve a la creación joven’.

Como en años anteriores, la iniciativa pretende encontrar y sacar a la luz los jóvenes valores de la interpretación musical en Música Clásica, Canción de Autor, Folk, Jazz, Experimental, Electrónica, Rock, Pop y otras expresiones musicales que funden estilos distintos.

Radio 3 estará esos dos días en los conciertos de presentación de las nuevas propuestas. Y serán grabados, además, para que los oyentes puedan después cotejar el valor musical de cada una de ellas, y comprobar sus posibilidades de futuro.

Presentado por nuestro compañero Fernando Íñiguez (Tarataña), el día 22 actuarán Milo Ke mandarini, Edith Crash, sabe the Robots y Appledog. Al día siguiente, el 23, será el turno de Montag The Vil, Paua Alabajos, Red Lights y Quartetto Minimo