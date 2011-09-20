Te presentamos "Day by Day", una canción inédita de Tino Casal

Esta semana se publica Todo Casal, un lanzamiento en dos ediciones diferentes (Estándar y Especial) que conmemora el 20º aniversario de la muerte de Tino Casal, y sitúa su música y su figura en un enorme escaparate al alcance de todos.

La edición especial de este lanzamiento, incluye ocho CDs y un DVD que contienen toda la obra del artista asturiano y además incluye dos temas nuevos, "But A Heart" y "Day By Day" (que hoy te presentamos), recuperados en 2011 tras haber sido grabadas por el propio Casal antes de su fallecimiento.

La biografía exhaustiva de Tino Casal se encuentra en esta edición, que recoge los cinco álbumes de estudio que el asturiano grabó entre 1981 y 1989, y que forman el corpus principal de su obra.

Junto a los cinco álbumes de estudio y los dos temas inéditos, en los otros tres CD de la edición especial se incluyen remezclas (algunas de Steve Lillywhite y Pumpin’ Dolls), grabaciones en directo durante la gira de 1983, versiones orquestales, maxi e instrumentales.

A esto se une un DVD con 25 actuaciones en programas musicales de TVE entre 1981 y 1990. Esto supone un intenso repaso en imágenes por la carrera de Tino Casal: desde sus comienzos hasta sus últimas actuaciones en televisión. Se trata por tanto de un documento imprescindible para comprender en su amplitud la figura de un artista para el que la música y la imagen eran inseparables.

En la edición estándar de Todo Casal aparecen canciones como "Embrujada", "Eloise", "Pánico en el edén", "Tigre bengalí", "Champú de huevo"... Y así hasta completar los 16 temas que marcaron una década en la que Tino Casal, perfeccionista hasta el límite, enarboló con dignidad la bandera de la electrónica, con puestas en escena que siempre asombraban y absolutamente innovadoras y arriesgadas, algunas veces polémicas.