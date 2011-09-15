Enrique Urbizu, locutor invitado a 'Hoy programa'

Con 17 años empezó a realizar cortos en Súper 8 a sus compañeros de instituto. A los 25 dirige su primer largometraje, Tu novia está loca (1987), una comedia de enredo de referencias clásicas. En 1991, Todo por la pasta destapa un talento para el thriller que se iría consolidando en posteriores trabajos.

La música que acompañó a sus películas, porque se incluyó en la banda sonora o porque ambientaba su proceso de gestación, conformarán la lista, junto a sus debilidades personales, de la participación como locutor invitado de Radio 3 del director y guionista Enrique Urbizu.

No habrá paz para los malvados Es el título de su nuevo film, que llegará a los cines el próximo 23 de septiembre. Leemos en las notas del director: “El protagonista, Santos Trinidad, es un inspector de policía de unos 50 años que, tras haber fracasado en lo personal y en lo profesional, inicia un camino de expiación a sangre y fuego. Los personajes de la película podrían ser calificados de anónimos, ocultos, “errantes”. Unos personajes que habitan en el caos y cuyos pecados deciden nuestros destinos y conforman nuestro orden. Es una película de cine negro, contemporáneo. El film trata sobre determinadas conexiones ocultas y sobre los individuos que determinan quién vive y quién muere.”

Adaptaciones El encargo para adaptar a la gran pantalla dos novelas de Carmen Rico Godoy hizo que se trasladara a Madrid a principios de los noventa. En esta ciudad sigue residiendo como profesor de la asignatura Puesta en Escena Cinematográfica en el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III. A Cómo ser infeliz y disfrutarlo en 1994 y Cuernos de mujer en 1995, le siguió la adaptación y realización del cuento corto de Arturo Pérez-Reverte, Un asunto de honor. También de una novela de Reverte, El club Dumas, es su adaptación del libreto para la película de Roman Polansky, La novena puerta (1999).