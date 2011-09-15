Enrique Urbizu, locutor invitado a 'Hoy programa'
- El director y guionista bilbaíno pone la música esta semana
- El 23 de septiembre estrena No habrá paz para los malvados
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Con 17 años empezó a realizar cortos en Súper 8 a sus compañeros de instituto. A los 25 dirige su primer largometraje, Tu novia está loca (1987), una comedia de enredo de referencias clásicas. En 1991, Todo por la pasta destapa un talento para el thriller que se iría consolidando en posteriores trabajos.
La música que acompañó a sus películas, porque se incluyó en la banda sonora o porque ambientaba su proceso de gestación, conformarán la lista, junto a sus debilidades personales, de la participación como locutor invitado de Radio 3 del director y guionista Enrique Urbizu.
No habrá paz para los malvados
Es el título de su nuevo film, que llegará a los cines el próximo 23 de septiembre. Leemos en las notas del director:
“El protagonista, Santos Trinidad, es un inspector de policía de unos 50 años que, tras haber fracasado en lo personal y en lo profesional, inicia un camino de expiación a sangre y fuego.
Los personajes de la película podrían ser calificados de anónimos, ocultos, “errantes”. Unos personajes que habitan en el caos y cuyos pecados deciden nuestros destinos y conforman nuestro orden.
Es una película de cine negro, contemporáneo. El film trata sobre determinadas conexiones ocultas y sobre los individuos que determinan quién vive y quién muere.”
Adaptaciones
El encargo para adaptar a la gran pantalla dos novelas de Carmen Rico Godoy hizo que se trasladara a Madrid a principios de los noventa. En esta ciudad sigue residiendo como profesor de la asignatura Puesta en Escena Cinematográfica en el grado de Comunicación Audiovisual en la Universidad Carlos III.
A Cómo ser infeliz y disfrutarlo en 1994 y Cuernos de mujer en 1995, le siguió la adaptación y realización del cuento corto de Arturo Pérez-Reverte, Un asunto de honor. También de una novela de Reverte, El club Dumas, es su adaptación del libreto para la película de Roman Polansky, La novena puerta (1999).
No solo cine
En 2002 llega La caja 507, cinta de suspense sobre la corrupción política en la Costa del Sol que protagonizan José Coronado, Goya Toledo y Antonio Resines y con la que obtiene dos premios Goya. Al año siguiente estrena un melodrama con tonos de cine negro titulado La vida mancha.
A su actividad docente en la Universidad ha sumado la impartición de clases en la Escuela de Cinematografía de la Comunidad de Madrid como jefe de la especialidad de Dirección.
Entre 2006 y 2010 ocupó la vicepresidencia primera de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas (actualmente es Secretario de la Junta Directiva).
Es presidente de DAMA (Derechos Autor Medios Audiovisuales), sociedad de gestión de derechos de autor formada por autores audiovisuales que en su día rompieron cualquier vínculo con la SGAE.
También ha hecho incursiones en la televisión, dirigiendo El hermano pequeño, de la serie Pepe Carvalho, según la novela homónima de Manolo Vázquez Montalbán, y Adivina quién soy, de la serie Películas para no dormir.