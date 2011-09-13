'Black & White America', el disco optimista de Lenny Kravitz

Hace semanas que se encuentra entre nosotros Black & White America, el noveno álbum de Lenny Kravitz. La sensación que dejan las primeras escuchas es que estamos ante un trabajo más maduro, que vuelve a las raíces del rock y del soul, ese practicado por Kravitz en sus primeros discos.

Atrás quedan las excentricidades luminosas (y el pelo lacio) de Baptism. Lenny tomó una buena decisión alejándose de ese estilismo tan Prince y ahora reivindica su estilo, e incluso sus orígenes raciales (en un principio el título previsto para el disco era Negrophilia).

En la canción "Black & White America" habla de la tensión racial en Estados Unidos a raíz de una experiencia personal: sus padres fueron una de las primeras parejas mixtas del país y llegaron a sufrir los insultos de la gente. "Puede que estemos progresando, pero todavía hay mucha gente aferrada a sus viejas ideas", advierte el cantante.

Un enérgico regreso A sus 47 años, Kravitz parece pasar por un buen momento, algo que corroborarán sus fans (en el aspecto físico) y los críticos (respecto a lo plenamente musical). Black & White America se presenta como un disco lleno de energía y alegría, un trabajo optimista: "Es interesante ver si en mitad de este caos, la gente es capaz de encontrar su equilibrio y paz interior. Yo prefiero ser optimista, incluso viendo esta avalancha de negatividad y destrucción", admite Kravitz. La prueba del humor, el colorido y el optimismo residen en "Stand", el sencillo de presentación. Sólo hay que ver el videoclip, en el que un camaleónico Kravitz interpreta varios papeles en un entorno que recuerda mucho al de "Hey Ya" de Outkast. La canción, uno de esos caramelos melódicos muy propios del intérprete (música rock y voz soul), está dedicada a un amigo que sufrió un accidente (de ahí el "Come on, stand, you're gonna run again" del estribillo). A lo largo del disco, Kravitz se mueve por varios ritmos y géneros en lo que resulta ser uno de sus trabajos más experimentales. Pero tal y como reseña la crítico musical Melinda Newman, "como Marvin Gaye o Al Green, Kravitz es capaz de mezclar lo sensual y lo espiritual".