La última noche de los Proms en Radio Clásica

A lo largo de su programación estival Radio Clásica ha ofrecido un amplia muestra de uno de los festivales más prestigiosos y de mayor tradición, los Proms de la BBC. El sábado próximo, día 10, a partir de las 20:30 horas (19:30 en Canarias) comenzará el último de los Proms de este año, el número 74, más conocido como la Last Night; la gala de despedida que es, si no el más interesante de los conciertos ofrecidos o el de mayor calidad, sí el más espectacular, el más esperado: un fenómeno que trasciende el ámbito puramente concertístico.

Radio Clásica les invita a participar de esta velada en su integridad, que contará con obras de Peter Maxwell Davies, Bela Bartok, Richard Wagner, Franz Liszt, Frederic Chopin, Percy Granger, Benjamin Britten y Thomas Arne. La interpretación estará a cargo de la soprano Susan Bullock, el joven talento chino Lang Lang, un pianista que ya es un referente dentro de su generación, y del que casi podemos afirmar que se ha convertido en un fenómeno de masas; además, intervienen del Coro y la Orquesta Sinfónica de la BBC bajo la dirección de Edward Gardner. Para hacerles partícipes de este acontecimiento tradicional que trasciende del Royal Albert Hall de Londres, marco del mismo, para alcanzar los más lejanos rincones de nuestro planeta; dentro de esta fiesta a medias entre la exaltación localista y un concierto del máximo nivel, Radio Clásica cuenta con un auténtico clásico de nuestra emisora que tradicionalmente se ha encargado de la presentación de la Last Night, y que, a buen seguro, les trasladará con la amenidad y el buen hacer que le caracterizan todo cuanto ocurra en esa noche mágica: José Luis Pérez de Arteaga.

Disponen, pues, de todos los elementos para disfrutar de una gran noche, en compañía de Radio Clásica.

Pero éste no será el último concierto de los Proms que Radio Clásica les brindará esta temporada: el miércoles, 14, a partir de las 20:00 (las 19:00 en Canarias), les ofreceremos en diferido el Prom 28, celebrado en el Royal Albertl Hall de Londres el pasado 4 de agosto, dedicado a Tomás Luis de Victoria, con interpretación de The Tallis Scholars bajo la dirección de Peter Phillips. Seguro que no les defraudará.

¿Alguien da más?