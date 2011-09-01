Radio 3 presenta a The Drums y Okkervil River en concierto

Radio 3 inicia una nueva temporada de conciertos de la mano del ciclo Heineken Music Selector. La emisora ofrece en directo este jueves 1 de septiembre el concierto que la banda neoyorquina The Drums dará en el Teatro Circo Price de Madrid. Junto a ellos, además, subirán al escenario los texanos Okkervil River.

Será desde las 22 horas con los comentarios de Arturo J. Paniagua (Vavá).

Jonny Pierce, Jacob Graham y Conor Hanwick (The Drums) subirán al escenario de la capital para demostrar por qué han llamado tanto la atención en el último año y medio con un único disco a sus espaldas. Además, en esta cita los de Brooklyn presentarán las canciones del segundo álbum que publicarán sólo cuatro días después.

Los inicios Fue en 2009 cuando la BBC predijo que serían una de las bandas de las que se hablaría el año siguiente. Unas semanas más tarde fueron nombrados Mejor esperanza de 2010 por los lectores de Pitchfork. Y ambos medios acertaron de pleno: el 7 de junio salió uno de los discos del año, el homónimo The Drums. Con aquel álbum, el trío instituyó un estilo guitarrero muy marcado, basado en un pop muy fresco que encontró su lugar en canciones como el bombazo "Let's Go Surfing" (instituído ya como un himno generacional), la increíblemente pegadiza "Me and the Moon" o el puntazo retro de "Best Friend". El trabajo recoge fantásticamente las influencias claramente admitidas de bandas como The Smiths, Joy Division, New Order, Orange Juice o The Shangri-Las.

La reválida Ahora toca dar un paso adelante: el difícil paso de desmarcarse del hype y demostrar que The Drums son algo más que una moda. Lo pretenden hacer con Portamento (una expresión italiana que significa "transporte de la voz"), el segundo álbum que publicarán el 5 de septiembre. De la nueva entrega sólo se conoce una primera canción titulada "Money", que musicalmente sigue la rienda de canciones antecesoras, aunque presenta cierta calma interpretativa. Además, la banda ha presentado Visiomento, un videoblog en el que irán dando nuevos detalles del disco hasta el día de su lanzamiento. En la primera entrega, la banda interpreta en directo una de sus nuevas canciones, "What You Were".