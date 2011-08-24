Florence and the Machine lanzará un segundo disco a golpe de pulmón en noviembre
- "What the water gave me" es el single de adelanto
- El álbum ha sido grabado en los estudios Abbey Road
La garganta de Florence Welch no descansa. Tan sólo meses después de parar de extraer singles de su álbum de debut Lungs (2009, Island), la artista británica ha anunciado la publicación de un segundo disco el próximo 7 de noviembre.
Todavía sin título, el álbum ha sido grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres bajo la producción de Paul Epworth (Adele, Bloc Party, Friendly Fires), quien ya se hizo cargo del primer trabajo del grupo.
Epworth lleva semanas dando pistas de cómo van las grabaciones a través de su Twitter, donde el productor describe el nuevo material como "un disco extraño que suena a directo en cierta manera y como una máquina en otra, con sensibilidad y el poder de la música y de la voz de Florence".
Acordes y gargantas
La canción "What the water gave me" es el single de adelanto y sigue la línea de Lungs, con esas guitarras, arpa y ritmos contundentes sobre los que Florence saca su chorro de voz, que tiene un algo de Dolores O' Riordan (Cranberries) en los compases finales.
En el vídeo podemos ver imágenes de la grabación del disco, contagiadas por la energía que irradia la cabellera rojiza de Flo, una artista etérea, de casa grande; todo un espectáculo en directo.
En "What the water gave me" la Welch deja que le acompañen las voces de un coro con cierto aire gospel que sólo fomenta la grandiosidad de las canciones de Florence and the Machine: piezas que crecen, se recrean en sí mismas y al final -cómo no rendirse-, triunfan.