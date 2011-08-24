Florence and the Machine lanzará un segundo disco a golpe de pulmón en noviembre

La garganta de Florence Welch no descansa. Tan sólo meses después de parar de extraer singles de su álbum de debut Lungs (2009, Island), la artista británica ha anunciado la publicación de un segundo disco el próximo 7 de noviembre.

Todavía sin título, el álbum ha sido grabado en los míticos estudios Abbey Road de Londres bajo la producción de Paul Epworth (Adele, Bloc Party, Friendly Fires), quien ya se hizo cargo del primer trabajo del grupo.

Epworth lleva semanas dando pistas de cómo van las grabaciones a través de su Twitter, donde el productor describe el nuevo material como "un disco extraño que suena a directo en cierta manera y como una máquina en otra, con sensibilidad y el poder de la música y de la voz de Florence".