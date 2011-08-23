Jeff Tweedy desvela otra de las canciones del próximo disco de Wilco, 'The whole love'

Pensar que Jeff Tweedy haya sufrido ataques de ansiedad más de una vez antes de subir a un escenario parece un chiste cuando se le ve interpretar, con total delicadeza y soltura, "Dawned on me", una de sus 12 nuevas canciones.

El líder de Wilco ha presentado en una actuación acústica para la revista St. Louis Magazine otro de los temas que formará parte de su octavo disco, The whole love, que se publicará el 27 de septiembre.

Con este álbum, el grupo estrena su propio sello, dBpm Records, el tercero con el que van a editar material desde que empezaran en 1995 con aquel

A. M. (Sire/Reprise), sucedido por brillantes LPs como Summerteeth (1999, Reprise), Sky blue sky (2007, Nonesuch) o el homónimo Wilco (2009, Nonesuch).

El talento de Tweedy La grabación de "Dawned on me" se ha realizado en la remozada ópera de St. Louis (ciudad del estado de Missouri, Estados Unidos), por la que el líder de Wilco ha paseado junto a su guitarra acústica para darnos otra pista de cómo sonará The whole love. El álbum ha sido producido por Jeff Tweedy, Patrick Sansone y Tom Schick y ha sido grabado en el estudio The Loft que la banda tiene en Chicago. "I might" es el single presentación de The whole love, una nueva entrega del talento de Tweedy, que se apoya en una mezcla armoniosa de guitarras, melodías pop y melotrón. El disco empieza con una canción de siete minutos ("Art of almost") y se cierra con un tema de doce ("One Sunday morning"), buena muestra de que el sexteto de Chicago se toma su tiempo en su octavo disco para sacar lo mejor de sus guitarras cuando se cumplen 17 años de la formación de la banda.

Autoedición La novedad es que The whole love será editado por el nuevo sello del grupo, dBpm Records, que publicará tanto los discos de Wilco como de otros artistas, y distribuido por ANTI-Records. Este nuevo amor por su propio sello queda patente en la versión que el grupo ha grabado de la canción "I love my label", original de Nick Lowe, como cara B del single "I might". En 2002, Reprise (filial de Warner) rechazó Yankee Hotel Foxtrot, lo que forzó que el grupo dejara el sello y firmara por Nonesuch Records (propiedad de la misma multinacional), con el que han editado sus últimos cinco discos. En 2011, Tweedy y compañía ponen rumbo a la autoedición a través de dBpm ('Decibelios por minuto'), una idea que tenían "en la cabeza hace mucho tiempo", según su líder.