Doris Day sacará nuevo disco a sus 87 años

La veterana cantante y actriz estadounidense Doris Day sacará un nuevo álbum titulado My heart el próximo 5 de septiembre, según informa la revista británica New Musical Express.

La artista, con 87 años y toda una leyenda de Hollywood, editará así su primer trabajo en 17 años.

My heart será una selección de grabaciones remasterizadas en las que Day también pone voz a nuevo material y versiona temas de bandas como los Beach Boys o los Lovin' Spoonful.

El disco incluye la canción "Life Is Just A Bowl Of Cherries", producida por su hijo Terry Melcher, que falleció en 2004.