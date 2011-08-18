Doris Day sacará nuevo disco a sus 87 años
- La artista cuenta con más de 600 canciones en su repertorio
- My heart será un disco de versiones y nuevas canciones
La veterana cantante y actriz estadounidense Doris Day sacará un nuevo álbum titulado My heart el próximo 5 de septiembre, según informa la revista británica New Musical Express.
La artista, con 87 años y toda una leyenda de Hollywood, editará así su primer trabajo en 17 años.
My heart será una selección de grabaciones remasterizadas en las que Day también pone voz a nuevo material y versiona temas de bandas como los Beach Boys o los Lovin' Spoonful.
El disco incluye la canción "Life Is Just A Bowl Of Cherries", producida por su hijo Terry Melcher, que falleció en 2004.
Una vida en los escenarios
Nacida en Cincinnati (Ohio) en 1924, Doris Day sacó su primer disco, Sentimental Journey, en 1945. A través del sello Columbia Records, ha grabado a lo largo de su extensa carrera más de 600 canciones y 28 álbumes en solitario.
Entre su filmografíase encuentran alrededor de 40 películas, entre ellas Pijama para dos (19667) o el clásico de Alfred Hitchcock El hombre que sabía demasiado (1956), en la que Day interpretaba la famosa canción "Qué Será, Será".
Doris Day formó parte de la Época de Oro del cine en Hollywood junto a grandes actrices como Marylin Monroe, Elizabeth Taylor o Lauren Bacall. Fue nominada a un Óscar, posee una estrella en el Paseo de la Fama y en 2008 recibió un premio Grammy en reconocimiento a su carrera artística.
La artista, que ha pasado las últimas tres decadas apartada del ojo público luchando por la defensa de los animales, reconoce que ya no escucha a cantantes contemporáneos, aunque hace una excepción con Michael Bublé porque, en su opinión, canta al estilo con el que Day está "familiarizada".