Fallece el músico y director de orquesta José Luis García Asensio

Ha llegado a la redacción de Radio Clásica la noticia de la muerte de José Luis García Asensio, violinista, director de orquesta y profesor nacido en Madrid en 1944. Durante más de 20 años fue director de la prestigiosa English Chamber Orchestra. Asimismo, trabajó como solista junto a orquestas de gran prestigio.

También realizó una gran labor en el ámbito de la pedagogía: dirigió la cátedra de violín de la Escuela de Música Reina Sofía y fue director titular de la Orquesta de Cámara de dicha institución.

A los 22 años, Asensio que era hijo y nieto de violinistas, fue nombrado profesor de violín del Royal College of Music, de Londres convirtiéndose así en el maestro más joven de la historia del Reino Unido.

En 1984, en una entrevista con el diario El País, reconocía que no contaban con él en España a pesar de su experiencia. "Es una desgracia tener que decirlo, pero me he ofrecido a dar algunos cursos en España, gratis, y nadie me ha llamado. Yo no puedo hacer más", comentaba entonces el violinista.

En 2008, recibió la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, en Londres.

Mikaela Vergara evoca su figura hoy, en AGENDA DE VERANO, de Radio Clásica, a partir de las 15:00.