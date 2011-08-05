Drew Barrymore dirige a Best Coast en el videoclip de "Our Deal", una historia de amor callejero

Best Coast se ha librado de sus gatos, su guitarra y su pelo 'grungy' tras ponerse a las órdenes de la actriz Drew Barrymore, directora del nuevo videoclip de la banda californiana "Our Deal".

En realidad, Bethany Cosentino ni siquiera aparece en el vídeo, que protagonizan los jóvenes actores Tyler Posey (Teen Woof) y Chloë Moretz (500 Days of Summer)

Se trata de una historia de amor entre dos jóvenes que pertenecen a dos pandillas enfrentadas, que viven una relación en secreto con un trágico final. Es una especie de Romeo y Julieta actual con ciertos aires a West Side Story en el plano de la atemporalidad, según la propia Drew Barrymore.

Best Coast es ese ahora trío formado en California por Bethany Cosentino, el multi instrumentista Bobb Bruno y la batería y ex Vivian Girl Ali Koehler.

Saltaron a la fama en 2009 con una serie de EPs que reunían canciones inspirada en el amor como "Sun was high (so was I)" o "When I'm with you", y se consolidaron con su sonido lo-fi en 2010 con el lanzamiento de su disco debut, Crazy for you (2010, Mexican Summer).