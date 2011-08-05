Drew Barrymore dirige a Best Coast en el videoclip de "Our Deal", una historia de amor callejero
- Bethany Cosentino sigue sacando singles de su álbum 'Crazy for you'
- El vídeo es una historia de amor entre los miembros de dos bandas callejeras
Best Coast se ha librado de sus gatos, su guitarra y su pelo 'grungy' tras ponerse a las órdenes de la actriz Drew Barrymore, directora del nuevo videoclip de la banda californiana "Our Deal".
En realidad, Bethany Cosentino ni siquiera aparece en el vídeo, que protagonizan los jóvenes actores Tyler Posey (Teen Woof) y Chloë Moretz (500 Days of Summer)
Se trata de una historia de amor entre dos jóvenes que pertenecen a dos pandillas enfrentadas, que viven una relación en secreto con un trágico final. Es una especie de Romeo y Julieta actual con ciertos aires a West Side Story en el plano de la atemporalidad, según la propia Drew Barrymore.
Best Coast es ese ahora trío formado en California por Bethany Cosentino, el multi instrumentista Bobb Bruno y la batería y ex Vivian Girl Ali Koehler.
Saltaron a la fama en 2009 con una serie de EPs que reunían canciones inspirada en el amor como "Sun was high (so was I)" o "When I'm with you", y se consolidaron con su sonido lo-fi en 2010 con el lanzamiento de su disco debut, Crazy for you (2010, Mexican Summer).
Best Coast estrena canción
En los últimos meses Bethany Cosentino se ha convertido en una de las reinas del Twitter gracias a una actividad casi frenética acerca de los movimientos de bigote de su gato o de su sabor de helado preferido.
La californiana ya ha conseguido 50.000 seguidores y para celebrarlo ha publicado un enlace en su blog a una nueva canción, "How they want me to be".
Según dice la cantante, ésta no es más que una versión 'demo' y está "segura al 99%" de que volverá a grabarla. Como sea, "How they want me to be" sirve como adelanto de lo que será el segundo trabajo del trío californiano, que, de momento, parece seguir la línea garajera californiana que vienen practicando desde el principio.