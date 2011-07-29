Omara Portuondo y Chucho Valdés compartiendo el bolero
- Acaban de grabar un disco juntos titulado Omara y Chucho
- Radio 3 te ofrece su concierto en la Mar de Músicas este domingo a las 23.00h
Se cuenta en la web oficial de la Mar de Músicas que el director del festival le prometió a Omara Portuondo que contara con Cartagena para presentar cada nuevo proyecto que grabara. Y las dos partes han cumplido. Omara ha grabado con Chucho Valdés Omara y Chucho y lo va a presentar en la ciudad cantonal.
Radio 3 te lo lleva a donde estés, este domingo a partir de las 23.00 horas con los comentarios de Lara López (Músicas posibles). Este es el único concierto que tienen previsto dar en España.
Desafíos
Portuondo y Valdés ya había grabado juntos en 1997 el disco Desafíos. Lo produjo Manuel Domínguez para su sello Nubenegra en los estudios Ojalá de La Habana.
Se conocieron en la época en la que Bebo Valdés, el padre de Chucho, dirigía la orquesta del Tropicana, donde Omara había debutado en 1948 como bailarina. Dos años después se incorpora al cuarteto del pianista Orlando de la Rosa y en 1952 entra en el Cuarteto D´Aida, que dirigía la pianista Aida Diestro y que formaban Elena Burke, Moraima Secada y Haydée, la hermana mayor de Omara.
Chucho Valdés, como músico de sesión fijo de la disquera Egrem, se recorría la isla acompañando a un buen número de cantantes. En la década de los sesenta, en numerosas ocasiones, una de esas cantantes era Omara de la que explica Chucho que a veces canta y a veces dice.
Bolero
Nuestro compañero Carlos Galilea ha escrito sobre este disco en su blog para El País:
“En Omara & Chucho estos dos gigantes comparten boleros como “Por nuestra cobardía”, de José Antonio Méndez, o “Noche cubana”, de César Portillo de la Luz. Con el piano pasando de Rachmaninov a María Grever y de Beethoven a Julio Gutiérrez. Los dos solos salvo por la presencia de la nieta de Omara, Rossio, haciendo coros en “Huesito”, y la trompeta de Wynton Marsalis en “Esta tarde vi llover”.
Lo de volver a grabar juntos lo dejaron apalabrado hace tres años, cuando el piano de Chucho vistió la voz de Omara en uno de los temas de Gracias, su último disco. También incluía un dúo con la brasileña María Bethânia.
Catorce años después del primero, llega su segunda colaboración en disco para deleite de los que asistieron al concierto en Cartagena y los oyentes de Radio 3 que podrán disfrutarlo este domingo desde las 23.00h.