Enclave de Agua 2011, del Mississippi al Duero
- El festival se celebra los días 28, 29 y 30 de julio en Soria
- Radio 3 emitirá tres programas especiales de 90 minutos
La música afroamericana es el asunto central del festival Enclave de Agua, que organiza el Ayuntamiento de Soria en el paraje natural Soto Playa en su cuarta edición.
Soul, funk, rhythm&blues, jazz, afrobeat, reggae y hip hop protagonizan tres días de conciertos, talleres, danza, sesiones DJ, masterclasses, jam sessions, proyecciones y charlas.
El evento acoge asimismo un mercadillo gastronómico y de artesanía, ropa, actividades infantiles, actuaciones en la Plaza de Herradores, rutas guiadas por los caminos de Soria y rutas en kayak por el Duero. Y todo con asistencia gratuita.
Radio 3 en Soria
Nuestro compañero Charly Fáber, conductor del programa Sateli 3 grabará tres de sus programas con entrevistas desde el festival y los momentos estelares de Enclave de Agua
Los protagonistas
En una ubicación en plena naturaleza, se podrán ver, entre otros, los conciertos del cantante y guitarrista de soul originario de Boston, Ely Paperboy Reed, acompañado de los True Loves.
También estará el jamaicano Roy Ellis, ex componente de bandas como The Pyramids/Symarip, esa banda que mezcla ska, reggae, gospel, blues, soul y funk, y con la que Ellis firmó uno de los discos de reggae más vendidos de la historia, Skinhead moonstomp.
Aunque nacido en Mississippi, Jimmy Burns ha desarrollado su carrera en Chicago, desde donde se ha consolidado como uno de los bluesman contemporáneos que mejor han sabido mantener el legado de la música del Delta.
También acude a las orillas del Duero el francés Juan Rozoff, hijo de ruso y española y pionero de la escena funk francesa en los noventa.
Habrá más música con el sexteto The Excitements, r&b hecho en Barcelona con una vocalista mozambiqueña al frente: Koko Jean Davis.
Otros nombres de esta IV edición: Mozambique, Joven Orquesta la Lira Numantina, Mamafunko,Yolanda Eyama, Afrika Danza, Ogun Afrobeat…
Los mejores momentos de este más que apetecible encuentro a orillas del Duero, los podrás vivir en Radio 3 los días 1, 2 y 3 de agosto, en Sateli 3, de 24.00 a 01.30 horas.