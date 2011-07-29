Enclave de Agua 2011, del Mississippi al Duero

La música afroamericana es el asunto central del festival Enclave de Agua, que organiza el Ayuntamiento de Soria en el paraje natural Soto Playa en su cuarta edición.

Soul, funk, rhythm&blues, jazz, afrobeat, reggae y hip hop protagonizan tres días de conciertos, talleres, danza, sesiones DJ, masterclasses, jam sessions, proyecciones y charlas.

El evento acoge asimismo un mercadillo gastronómico y de artesanía, ropa, actividades infantiles, actuaciones en la Plaza de Herradores, rutas guiadas por los caminos de Soria y rutas en kayak por el Duero. Y todo con asistencia gratuita.

Radio 3 en Soria Nuestro compañero Charly Fáber, conductor del programa Sateli 3 grabará tres de sus programas con entrevistas desde el festival y los momentos estelares de Enclave de Agua