Murió Joe, "La leyenda"

Cuentan las lenguas de doble filo que uno alcanza su “tremenda” popularidad cuando protagoniza una telenovela. Si la serie en cuestión se televisa además en un país como Colombia, ¿es necesario explicar más?

El Joe, la leyenda, ese es el título del culebrón que desde el pasado mes de junio se sigue con pasión en la cadena colombiana RCN. Recrea la vida intensa y agitada de Joe Arroyo: cartagenero de nacimiento, niño prodigio (se inició en la música a los 8 años cantando en locales “no aptos para menores”) y cantante profesional desde los 14 en bandas como Los Caporales del Magdalena y La Protesta.

El golpe de suerte le llega a Joe Arroyo cuando lo acoge la orquesta Fruko y su Tesos. Su fuerza a la hora de cantar, su presencia y su simpatía en el escenario lo lanzan al estrellato de la salsa.

Músico inquieto y curioso, el colombiano deja a Fruko para incorporarse a los Latin Brothers para crear posteriormente su propia orquesta, La Verdad.

Arroyo investiga en la música colombiana y caribeña, descubre ritmos como la soca y el reggae, recupera los sonidos negros colombianos y los mezcla con la base del son cubano. Nace el Joesón, ritmo que lo define y le da todavía más popularidad.

Barranquillero de adopción, y…!como no podía ser de otra manera! amante de la juerga de pro, Joe Arroyo era de verdad feliz en el célebre carnaval de esa ciudad colombiana. Tanto la disfrutó que Barranquilla, rendida a sus pies, creó para él el “Súper congo de oro“ uno de los trofeos más preciados en el país.

Murió esta mañana en Colombia, descanse en paz. Sabiendo de sus maneras le va a costar. El pueblo latino, todos los amantes de la salsa y de la música lo recordaremos ¡cómo no, bailando! al ritmo de “No le pegue a la negra”, “El caminante”, “Rebelión” o cantando aquello de…“llegó a su casa derecho / de haber rumbeado con despecho / de hecho cayó al lecho mirando el techo / y cayó derecho…”

Adiós…Joe La Leyenda