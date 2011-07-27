Electromar 2011 Música en primera línea

Por quinto año consecutivo se celebra en la localidad murciana de Los Alcázares, el festival Electromar. A los nombres del cartel hay que sumar uno de los principales alicientes de esta cita y es que se celebra, literalmente, en la playa, en la de Los Narejos. Música electrónica y mar no pueden dar más resultado que el del nombre de este evento.

Escenario Radio 3 Radio 3 tiene escenario propio en Electromar. El sábado 30, de 11.00 a 15.00 horas y retransmitido en directo por Radio 3 actuarán en él los grupos seleccionados por Frank T (La cuarta parte) que comentará las actuaciones. Ese mismo día, de 22.00 a 24.00 horas, volveremos a conectar con Frank T en nuestro estudio móvil en Los Narejos para escuchar fragmentos de los conciertos de la noche del sábado. Será una jornada dedicada al hip hop nacional con el concurso de Zeta, el legendario DJ de Alcorcón, en activo desde los años 80 y líder de Guateque Allstars. También estará el MC malagueño Elphomega, presentado su nuevo trabajo, Phanton Pop, producido por Neo Y Sr. Nark que le acompaña en directo. Quiroga, ex miembro de Solo Los Solo, productor y cantante de r&b y neo soul, ha publicado en solitario Historias de Q con ilustres colaboraciones como las de tremendo, Shotta o Jefe de la M.

Dios los cría En la carpa de Radio 3 también se podrá ver el proyecto del MC pacense Isayah Thomas y el productor gaditano AGQ bajo el nombre de La Sonidería. Mas MCs patrios, los vallisoletanos Gummy Kastellano & K que debutan con El rey mono. Artes, Shogun XL y Guerra unirán sus micros en una presentación titulada Serios Producciones Show. Dos MCs de Torrejón y uno de Córdoba, representantes de la apuesta por el hip hop nacional que viene realizando desde hace muchos años el sello Zona Bruta. Más apuestas de Frank T para el escenario Radio 3 en el Electromar. El MC sevillano Peter North suma talento con el productor catalán conocido como The Isolitics en Experimentos, sofisticado trabajo de arreglos musicales y combinaciones líricas. Por último, Kepa & Lost Twin, dos terceras partes de los productores sevillanos Audiomatics, mostrarán su show cargado de sintes, arpegios, modulaciones, bombos y cajas. Lost Twin es el alias que adopta Neo en este dúo con el beatmaker Kepa para formar Space Out Family.