Electromar 2011 Música en primera línea
- Se celebra en la Costa Cálida los días 29 y 30 de julio
- Radio 3 ofrecerá dos especiales el sábado 30 de Julio
Por quinto año consecutivo se celebra en la localidad murciana de Los Alcázares, el festival Electromar. A los nombres del cartel hay que sumar uno de los principales alicientes de esta cita y es que se celebra, literalmente, en la playa, en la de Los Narejos. Música electrónica y mar no pueden dar más resultado que el del nombre de este evento.
Escenario Radio 3
Radio 3 tiene escenario propio en Electromar. El sábado 30, de 11.00 a 15.00 horas y retransmitido en directo por Radio 3 actuarán en él los grupos seleccionados por Frank T (La cuarta parte) que comentará las actuaciones. Ese mismo día, de 22.00 a 24.00 horas, volveremos a conectar con Frank T en nuestro estudio móvil en Los Narejos para escuchar fragmentos de los conciertos de la noche del sábado.
Será una jornada dedicada al hip hop nacional con el concurso de Zeta, el legendario DJ de Alcorcón, en activo desde los años 80 y líder de Guateque Allstars. También estará el MC malagueño Elphomega, presentado su nuevo trabajo, Phanton Pop, producido por Neo Y Sr. Nark que le acompaña en directo.
Quiroga, ex miembro de Solo Los Solo, productor y cantante de r&b y neo soul, ha publicado en solitario Historias de Q con ilustres colaboraciones como las de tremendo, Shotta o Jefe de la M.
Dios los cría
En la carpa de Radio 3 también se podrá ver el proyecto del MC pacense Isayah Thomas y el productor gaditano AGQ bajo el nombre de La Sonidería. Mas MCs patrios, los vallisoletanos Gummy Kastellano & K que debutan con El rey mono.
Artes, Shogun XL y Guerra unirán sus micros en una presentación titulada Serios Producciones Show. Dos MCs de Torrejón y uno de Córdoba, representantes de la apuesta por el hip hop nacional que viene realizando desde hace muchos años el sello Zona Bruta.
Más apuestas de Frank T para el escenario Radio 3 en el Electromar. El MC sevillano Peter North suma talento con el productor catalán conocido como The Isolitics en Experimentos, sofisticado trabajo de arreglos musicales y combinaciones líricas.
Por último, Kepa & Lost Twin, dos terceras partes de los productores sevillanos Audiomatics, mostrarán su show cargado de sintes, arpegios, modulaciones, bombos y cajas. Lost Twin es el alias que adopta Neo en este dúo con el beatmaker Kepa para formar Space Out Family.
Las apuestas de Electromar
Dentro de la programación de la edición 2011, sobresale un Moby que ya ha estado y va a estar presente en varias fechas de nuestro calendario festivalero.
Plato fuerte, sin duda, el que servirán los londinenses Foreign Beggars con los Mcs Orifice Vulgatron y Metropolis, el beatboxer Shlomo, el productor DagNabbit, el DJ Nonames y el productor español Jesuly Barciela. Del grime al dub-step, con paso por el rap descarnado y término en el drum & bass, tienen un directo que hace palidecer al de los mismísimos Prodigy.
2manydjs, la formación de los hermanos belgas David y Stephen Dewaele también son garantía de movimiento y desenfreno, máxime sobre la arena de una playa.
Los granadinos Lori Meyers que dejaron pasmados a los foráneos en el pasado FIB con un directo soberbio y cada día más apuntalado. Desde otra playa, la gipuzkoana de Zarautz, uno de los grupos más valorados fuera de nuestras fronteras, Delorean.
Más leña en la arena de Los Alcázares, la del esloveno Umek, productor y DJ que se presenta con cuatro platos sobre el escenario. Los enmascarados italianos Cyberpunkers, apóstoles del electro-punk más rabioso y gamberro.
La berlinesa Ellen Allien, otro foco de atención a tener en cuenta en el festival de la rana. Célebre y rica, para ella ir de fiesta es un mecanismo de supervivencia.
La programación la completan, entre otros, The Zombie Kids, Marc Marzenit, Edu Inbermoon, Varry Brava, Luca M, Marco Carola, Popoff, 2020 Sound System, Pascal Feos, Barem, JL Magoya, Supersubmarina, Dorian DJ Set, The Leadings, Mr Danny…