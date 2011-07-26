Ha muerto Joe Arroyo, uno de los grandes soneros de la historia

Le pide el sonero venezolano Oscar D´León a la cubana Celia Cruz que cuide de su hermano Joe en el cielo. La desaparición de Joe Arroyo ha provocado un auténtico terremoto en las redes sociales, especialmente en twitter.

El salsero colombiano llevaba varias semanas afectado de varias enfermedades que finalmente han acabado con su vida a los 55 años en un hospital de Barranquilla.

Joe Arroyo era uno de los grandes referentes de la música latina, un artista único e irrepetible. Nacido Álvaro José Arroyo en Cartagena de Indias (Colombia) en 1955, fue el creador del Joesón, una mezcla de soca, reggae, calypso, cumbia y mucha imaginación. Supo como pocos unificar en una sola muchas de las músicas de procedencia africana del Caribe.

Sonido bestial Su carrera musical fue intensa. Empezó a cantar a los 8 años y con sólo unos pocos más andaba cantando en prostíbulos. Antes de emprender carrera en solitario militó en varios grupos: Súper Combo Los Diamantes, La Protesta, Fruko y Sus Tesos, Los Líderes, The Latin Brothers, Los Bestiales, Pacho Galán y los Titanes. Gran admirador y conocedor del llamado “Sonido bestial” de los puertorriqueños Richie Ray y Bobby Cruz, grabó algunas de sus canciones en la época con Fruko y sus Tesos, una de las grandes orquestas de la música colombiana y mundial. Entró a formar parte de ella tras firmar con Discos Fuentes, y con ellos le puso voz a grandes éxitos como “La cara de payaso”, “El son del caminante”, “Julia” ó “El ausente”. Con Los Latin Brothers también dejó perlas como “Las cabañuelas”, “Los barcos de la bahía” y “Dos caminos”.

La Verdad En 1982, Joe Arroyo inicia la búsqueda de su propio estilo y crea Joe Arroyo y La Verdad. Dotado de una gran capacidad creativa que le impulsa a la experimentación musical, logra un sonido arrollador con todo el sabor del Caribe colombiano, punto de encuentro de culturas diversas. Su carrera con La Verdad tuvo su punto álgido entre 1980 y 1990 con éxitos como “La noche”, “Rebelión”, “En Barranquilla me quedo”, Fuego en mi mente”, “Suave bruta”, “Barranquillera”, “Me la fugué a la Candela”, “A mi Dios todo le debo”, “Pa’l bailador”, “Yamulemau” “La rumbera”o “Las cajas”, por citar sólo algunas. En los 90 tendría más éxitos como “La Guerra De Los Callaos”, “Te Quiero Más” y “Matigua” entre otras.