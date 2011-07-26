Adriana Calcanhotto, Brasil en el Mediterráneo
- Radio 3 te ofrece su concierto en la Mar de Músicas el miércoles a las 23.00h
- Ha publicado un nuevo trabajo titulado Microbio do Samba
El concierto que Adriana Calcanhotto ofrecio en Cartagena dentro del festival la Mar de Músicas va a ser el único que ofrezca este año en España. El grueso de su repertorio lo forman temas de su útlimo disco, inédito en nuestro país. Si a esto le añadimos la peculiar manera de entender la samba de la Calcanhotto, estamos ante un concierto más que recomendable.
Con los comentarios de Carlos Galilea(Cuando los elefantes sueñan con la música)Radio 3 te ofrece este concierto a partir de las 23.00h de este miércoles 27 de julio.
Adriana Calcanhotto
Viene desde Porto Alegre a la Mar de Músicas con un repertorio formado por temas de Trobar nova en el que cantaba a Arnaut Daniel, Bob Dylan, Vinicious de Moraes o Caetano Veloso, y algunas canciones de su nuevo disco O micróbio do samba.
El título del disco recoge una frase del compositor Lupicínio Rodrigues, fallecido en 1974 y que se declaraba infectado por el microbio de la samba. Igual que hace ahora Adriana que en una entrevista para la Folha de São Paulo explica: “No soy sambista. Soy alguien contaminado por ese microbio. Estaba incubado, implícito y subrepticio en los otros discos. Incluso cuando hacía baladas y tangos, puedes saber que la samba estaba allí”.
Calcanhotto ha incluido, junto a diez temas inéditos, “Vai saber” una samba que Marisa Monte grabó hace cinco años y “Beijo sem”, de la sambista Teresa Cristina.
Con ocho discos publicados, si dejamos fuera los que ha grabado con su álter ego Adriana Partimpim (en el que se transforma en una intérprete de canciones infantiles), ha logrado que su particular manera de cantar y sus composiciones cada vez más minimalistas, obtengan la aceptación general.