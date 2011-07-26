Adriana Calcanhotto, Brasil en el Mediterráneo

El concierto que Adriana Calcanhotto ofrecio en Cartagena dentro del festival la Mar de Músicas va a ser el único que ofrezca este año en España. El grueso de su repertorio lo forman temas de su útlimo disco, inédito en nuestro país. Si a esto le añadimos la peculiar manera de entender la samba de la Calcanhotto, estamos ante un concierto más que recomendable.

Con los comentarios de Carlos Galilea(Cuando los elefantes sueñan con la música)Radio 3 te ofrece este concierto a partir de las 23.00h de este miércoles 27 de julio.