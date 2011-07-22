Cheikh Lô un espíritu libre en Cartagena

Una jornada más ofreciéndote los conciertos de la decimoséptima edición de la Mar de Músicas.

Casi un género en sí mismo, su mezcla de mbalax (la música tradicional por excelencia de Senegal), reggae, rumba congoleña, r&b y guajira cubana, tardó de convencer a los músicos de la tierra de sus padres, Senegal, aunque él nació en la cercana Burkina Faso, antiguo Alto Volta.

Lô afirma que la ubicación de su ciudad natal, Bobo-Dioulasso, fronteriza con Mali y Costa de Marfil, done convivían y tocaban juntos los dioulas, los bambaras y los congoleños, explica en parte su manera de interpretar.