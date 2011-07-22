Cheikh Lô un espíritu libre en Cartagena
- Jamm es su último disco, el cuarto en 16 años de carrera
Una jornada más ofreciéndote los conciertos de la decimoséptima edición de la Mar de Músicas.
Casi un género en sí mismo, su mezcla de mbalax (la música tradicional por excelencia de Senegal), reggae, rumba congoleña, r&b y guajira cubana, tardó de convencer a los músicos de la tierra de sus padres, Senegal, aunque él nació en la cercana Burkina Faso, antiguo Alto Volta.
Lô afirma que la ubicación de su ciudad natal, Bobo-Dioulasso, fronteriza con Mali y Costa de Marfil, done convivían y tocaban juntos los dioulas, los bambaras y los congoleños, explica en parte su manera de interpretar.
Sólo cuatro discos
Se puede apreciar con nitidez en Jamm, su cuarto álbum de estudio. Grabado en Dakar y con añadidos posteriores en Londres a cargo del saxofonista Pee Wee Ellis, que llegó a ser director musical de James Brown y el batería Tony Alen, considerado junto a Fela Kuti creador del afrobeat.
Jamm incluye una vieja canción del grupo guineano de los años sesenta Bembeya Jazz, un clásico de la década titulado “Il n´est jamais trop tard” que se refiere al exilio forzoso y con la que Cheikh Lô ha querido lanzar un mensaje a la juventud africana que se adentra en el mar en precarias embarcaciones jugándose la vida por un supuesto futuro mejor.
Chiekh Lô no se parece a ningún otro músico africano. Dice Youssou N´Dour, que le produjo su primer disco en 1995 que cuando canta su voz le inunda.
En La Mar de Músicas de CartagenaCheikh N´Diguel Lô actuará acompañado de Samba N´Dokh en las congas, Baye Mahanta Diop a la guitarra, Thiernno Sarr al bajo, más percusiones a cargo de Khadim M´Bayne, los vientos de Wilfrid Zinssou y la batería de Ndiaye Badoy.