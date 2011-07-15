Matí a 4 Bandes, a l'estiu amb Víctor Llopart
Des del 18 de juliol, Víctor Llopart presenta el Matí a 4 Bandes de dilluns a divendres i de 8 a 11
De dilluns a divendres, copsarem l'actualitat diaria, la comentarem a les tertúlies i ens acompanyaran una sèrie de col·laboradors que ens portaran el millors de si mateixos per fer-nos passar una bona estona.
No tanquem a l'estiu
Els dilluns, a dos quarts de 10, ens endisarem en el món dels detectius privats. Ja no van amb gabardina ni s'amaguen sota un barret, però segueixen tenint molta feina, i sobre tot a l'estiu. Cada dilluns, el Col·legi de Detectius Privats de Catalunya ens acompanyarà per conèixer els detalls de la seva feina.A dos quarts d'11, les fantasies més íntimes i inconfensables, amb la secció més sensual de l'estiu. Ens la portarà cada dilluns la Roser Amills.
Els dimarts ens seguirà acompanyant el professor Josep Maria Cadena, amb la seva visió clara i sense embuts de la feina dels periodistes. I per acabar el programa, marxarem de viatge. Descobrirem països, músiques, persones i cultures de la mà del Marc Serena, que ha viatjat per més de 25 països, i ens en mostrarà alguns.
Els dimecres no serien dimecres sense la secció més reflexiva del programa, la que fem sempre des del divan del nostre psiquiatra de capcelera, el Doctor Josep Tomàs. I a l'estiu els pecats seguiran sense perdonar-se. El capellà i periodista Francesc Romeu s'encarregarà, com sempre, d'enviar qui calgui al cel, a l'infern i al purgatori.
Els dijous la Mercè Beltran ens oferirà el seu anàlisi setmana de l'actualitat, i per acabar el programa, obrirem la pàgina de la cultura. En concret, dels llibres, amb la Carmen Domingo, que cada 7 dies ens aconsellarà lectures imprescindibles, ens repassarà algunes de les novetats més destacades dels últims mesos, i farà participar els oients, per què regalarà lots de llibres als qui contestin correctament a les preguntes que plategi.
I divendres, a partir de les 10, coneixerem els detalls més secrets i divertits del món del cinema. Amb el Jaume Garcia veurem les novetats més destacades de la cartellera de l'estiu, i descobrirem curiositats explicades amb el seu particular estil. I la millor manera d'acabar divendres i encarar el descans del cap de setmana és fer-ho amb el Gonçal de Martorell, que ens seguirà acompanyant aquestes setmanes d'estiu."