Los diez ganadores de nuestro concurso
- BEATRIZ ESPINOSA DE ARMAS, de Cienfuegos-CUBA
- RAMÓN MÉNDEZ MÉNDEZ, de La Habana-CUBA
- JAIME CORREA MEJÍA, de Pereira-COLOMBIA
- LAUTARO RAMOS GUERRA, de Quilpue-CHILE
- JUAN ANTONIO GONZÁLEZ GARCÍA, oyente español desde un barco en el Atlántico Sur
- JORGE PÉREZ MARTELL, de Matanzas-CUBA
- EGOR MILIUKOV, de Ulaynovska-RUSIA
- IBRAHIM ABDULKARIM, de Kano-NIGERIA
- AYYOUB ABDALLATIFE, de Ammán-JORDANIA
- LOURDES DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, de Manzanillo-CUBA
En resumen, han resultado premiados cuatro oyentes cubanos y uno de cada uno de los siguientes países: Colombia, Chile, Rusia, Nigeria, Jordania y España.
La valiosa información que nos han suministrado nuestros oyentes durante el tiempo de vigencia del concurso nos sirve para establecer que las dos terceras partes de nuestra audiencia nos sintoniza a través de la onda corta y sólo un tercio lo hace a través de Internet. De éstos, la mayoría son españoles, dado que es la única manera que tienen de escucharnos, ya que Radio Exterior no emite para nuestro propio país.
Otro dato significativo es que nuestra audiencia es mayoritariamente americana, y Cuba es la nación desde donde más mensajes hemos recibido. También queremos destacar la importancia de los numerosos oyentes que tenemos en África, Asia, y por supuesto, Europa.
Con todo, ha sido una experiencia gratificante que corrobora que nuestro trabajo radial está en sintonía con la demanda de los oyentes de Radio Exterior, que así nos lo han hecho saber. Por tanto, miles de gracias a cada uno de los oyentes que han participado en esta encuesta, que repetiremos en otro momento, y enhorabuena a los agraciados con alguna de esas diez radios de onda corta, que recibirán en su domicilio dentro de muy poco tiempo.