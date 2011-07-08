The Vaccines hacen saltar una chispa de minuto cuarenta segundos en el vídeo de "Norgaard"
- Es el sexto single que publican de su primer álbum What did you expect...
- Repasamos la carrera de uno de los grupos del año a través de sus videoclips
En plena crisis de la industria musical y cuando los grupos (véase Radiohead) buscan la manera más original de hacerse publicidad o incluso de despreciarla, llegan The Vaccines para exprimir hasta la última nota su primer álbum, What did you expect from The Vaccines.
Llega el turno del vídeo para "Norgaard", uno de sus éxitos más coreados, y probablemente el más radiado, por aquello de durar sólo un minuto y cuarenta segundos. En el clip, los Vaccines se visten a la americana para rodearse de deportistas estilo retro en plena sesión de fotos. Nada nuevo, pero nada malo.
¿El grupo del año?
Cancelaron en el Primeravera Sound y revolucionaron al personal en el Dcode Festival. Así son The Vaccines, una descarga de electricidad al estilo Ramones que ha hecho un disco irresistible, de ésos que nos hacen recordar los inicios de grandes como Vampire Weekend o Two Door Cinema Club.
No hay una mancha en What did you expect from The Vaccines (Columbia, 2011), el primer y único álbum de estudio de la banda, que cuenta además con un disco en directo y un EP, todos publicados en un año frenético en el que incluso el vocalista, Justin Young, ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar la fatiga de sus cuerdas vocales.
Aprovechamos el lanzamiento de "Norgaard" para recordar la ya larga lista de singles y vídeos de esta banda formada en 2010 en Londres. ¿Qué esperabas de los Vaccines? ¿Que un componente fuera hermano de un miembro de The Horrors? Pues eso también ocurre en este grupo que convierte en una joya musical todo lo que toca...
El catálogo de 'las vacunas'
Todo empezó en 2010, cuando la emisora pública inglesa BBC Radio1 comenzó a pinchar, a través del DJ de radio Zane Lowe, una demo de lo que después sería su gran hit "If you wanna".
El primer single que The Vaccines lanzaron al mercado, a finales del pasado año, mezclaba "Wreckin' Bar (Ra Ra Ra)" y "Blow it up". Las dos canciones se publicaron acompañadas de videoclips promocionales.
"Wreckin' Bar" es unalocura visual realizada con una cámara fija que filma una bola que no para de girar, y en cuyo interior se ve al grupo interpretando la canción que abre el disco:
"Blow it up" es ese tema con menos ritmo pero más intensidad que se lanzó acompañado de un vídeo sencillo en el que la banda interpreta la canción en medio de claroscuros filmados a baja calidad.
"Post break-up sex", esa canción acerca de amantes que ya no se soportan, se publicó después. Éste es el tema en el que Young repite una y otra vez "What did you expect?" (¿Qué te esperabas?), frase que terminó dando nombre al álbum.
Más tarde llegó el vídeo para el hit definitivo de 'las vacunas', el que ya se ha convertido casi en un clásico: "If you wanna".
"All in white" era el último vídeo que conocíamos hasta la publicación de ese "Norgaard" que estamos presentando. "All in white", su clip más elaborado y explícito, muestra al grupo asistiendo a fenómenos paranormales en un ambiente de orgías y desenfreno que contrasta con escenas surrealistas en un cementerio o a lomos de un caballo. No tiene desperdicio.
Lo mejor de todo después de tanto vídeo y signos de admiración hacia una de las bandas más potentes del momento es que, si no cambian mucho, tendremos Vaccines para rato. Un lujo.