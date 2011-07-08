The Vaccines hacen saltar una chispa de minuto cuarenta segundos en el vídeo de "Norgaard"

En plena crisis de la industria musical y cuando los grupos (véase Radiohead) buscan la manera más original de hacerse publicidad o incluso de despreciarla, llegan The Vaccines para exprimir hasta la última nota su primer álbum, What did you expect from The Vaccines.

Llega el turno del vídeo para "Norgaard", uno de sus éxitos más coreados, y probablemente el más radiado, por aquello de durar sólo un minuto y cuarenta segundos. En el clip, los Vaccines se visten a la americana para rodearse de deportistas estilo retro en plena sesión de fotos. Nada nuevo, pero nada malo.

¿El grupo del año? Cancelaron en el Primeravera Sound y revolucionaron al personal en el Dcode Festival. Así son The Vaccines, una descarga de electricidad al estilo Ramones que ha hecho un disco irresistible, de ésos que nos hacen recordar los inicios de grandes como Vampire Weekend o Two Door Cinema Club. No hay una mancha en What did you expect from The Vaccines (Columbia, 2011), el primer y único álbum de estudio de la banda, que cuenta además con un disco en directo y un EP, todos publicados en un año frenético en el que incluso el vocalista, Justin Young, ha tenido que pasar por el quirófano para solucionar la fatiga de sus cuerdas vocales. Aprovechamos el lanzamiento de "Norgaard" para recordar la ya larga lista de singles y vídeos de esta banda formada en 2010 en Londres. ¿Qué esperabas de los Vaccines? ¿Que un componente fuera hermano de un miembro de The Horrors? Pues eso también ocurre en este grupo que convierte en una joya musical todo lo que toca...