Franz Liszt en Grandes Ciclos

Durante la segunda mitad de 2011 celebramos en Grandes Ciclos el bicentenario del nacimiento de Franz Liszt (1811-1886). Líder y personificación del movimiento romántico, el húngaro no sólo fue un pianista y maestro excepcional, sino que como compositor cultivó un amplísimo abanico de géneros con los que se anticipó al s. XX. En estos meses disfrutaremos con una nutrida selección de su ambicioso catálogo (piano, música de cámara, órgano, coros religiosos y profanos, orquesta y lieder) que acompañaremos con música de los distintos personajes que formaron parte del círculo vital de nuestro protagonista.